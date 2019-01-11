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Белорус уплатил подоходный налог, но попал в базу «тунеядцев»

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  • 11.01.2019, 9:49
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Жителя Гомеля возмутило полученное им «письмо счастья».

«Суть декрета в том, чтобы человек непосредственно был занят в экономике. Я же работаю и плачу подоходный налог, но при этом государство считает меня тунеядцем», — недоумевает гомельчанин Андрей.

Мужчина занимается рекламой в интернете и зарабатывает около 700 долларов, но по трудовой книжке числится безработным. В начале января ему пришло уведомление прийти в районную комиссию по содействию занятости населения, сообщает tut.by.

«В субботу, 5 января, принесли мне бумагу, которая уведомляет о том, что я включен в базу тунеядцев. Просят явиться до 21 января и объясниться перед комиссией», — рассказывает Андрей.

Официально Андрей нигде не устроен. По образованию он инженер и до нынешнего места работы трудился на гомельском литейном заводе «Центролит». Мужчина вспоминает, что тогда ему платили 2,5 миллиона «старыми» деньгами.

Последние три года мужчина занимается рекламой в интернете — начисления Андрею производит ирландская компания, деньги приходят на банковский счет. Раз в год он платит подоходный налог как физлицо, выплаты в казну государства составляют примерно 700−1000 рублей

— График свободный, это не стандартный восьмичасовой день. Примерно выходит по четыре часа в сутки — могу засесть с утра до вечера, могу день не работать. Сейчас средний заработок за месяц составляет 600−700 долларов, на эти деньги содержу семью, еще ремонт в квартире делаю. У меня жена недавно из декрета вышла и пока в раздумьях, чем ей заниматься, — поясняет мужчина.

Андрей говорит, что возмущен тому, что ему пришло уведомление подтвердить занятость:

— Суть декрета в том, чтобы человек непосредственно был занят в экономике. Я же работаю и плачу подоходный налог, но при этом государство считает меня тунеядцем. Почитал, что в этом случае будут начисляться стопроцентные платежи за воду и отопление. В принципе не такие большие деньги, но мне, как человеку, обидно, — поясняет житель Гомеля.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по дискриминации официально не трудоустроенных граждан Беларуси.

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, должны оплачивать по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступило в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.


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