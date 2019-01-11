Китай: Россия скрывает проблемы истребителей Су-35 2 11.01.2019, 9:59

4,587

Если самолет так хорош, почему РФ им не вооружается?

Специалисты из КНР считают, что помимо высокой боевой мощи и сверхманевренности, российский истребитель Су-35 обладает серьезной проблемой, которую в России предпочитают не озвучивать, пишет издание avia.pro.

Мнение китайских военных экспертов обусловлено в первую очередь фактом поставок этих истребителей на вооружение ВКС России – из 56 боевых самолетов (по данным за 2018 год - прим. ред.), в ВКС было передано лишь 10 единиц, что свидетельствует о том, что Россия не стремится вооружаться этими машинами.

«В 2018 году ВВС России получили в общей сложности 56 истребителей, из которых только 10 истребителей модели Су-35, что составляет 18% от общего числа. <…> Если этот самолет так хорош, почему Россия продолжает закупать менее эффективные Су-30?», - приводит слова специалистов издание «Sina».

Специалисты не исключают, что основной проблемой является дорогостоящая технология, которая фактически, выкачивает средства, в связи с чем, объемы поставок этих боевых самолетов в ВКС России не изменяется.

В то же время следует уточнить, что на сегодняшний день на вооружении ВКС России находится около сотни боевых истребителей Су-35, в связи с чем, доводы китайских экспертов являются как минимум необоснованными.