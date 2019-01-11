Определилась соперница Арины Соболенко на старте Australian Open 11.01.2019, 12:14

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Матчи стартуют в понедельник, 14 января.

Определилась соперница первой ракетки Беларуси Арины Соболенко на старте одиночного разряда открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема, сообщает tut.by.

В 1-м круге основной сетки Арина Соболенко (№ 11 WTA) сыграет с одной из победительниц квалификации Анной Калинской (№ 167 WTA) из России.

В квалификации Анна Калинская обыграла Кирин Лемуан (№ 227 WTA) из Нидерландов, россиянку Виталию Дьяченко (№ 131 WTA) и Антонию Лоттнер (№ 195 WTA) из Германии.

Матчи 1/64 финала Australian Open стартуют в понедельник, 14 января.

Имена соперниц и соперников остальных представителей Беларуси на старте открытого чемпионата Австралии стали известны 10 января по итогам состоявшейся жеребьевки.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 33 WTA) начнет турнир против бельгийки Кирстен Флипкенс (№ 49 WTA).

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (№ 52 WTA) стартует на турнире матчем против Лауры Зигемунд (№ 110 WTA) из Германии. В случае успешного продвижения по сетке в 3-м раунде соперницей Виктории может стать 4-я ракетка мира японка Наоми Осака.

Вера Лапко (№ 63 WTA) сразится с Юханной Ларссон (№ 75 WTA) из Швеции.

Ольга Говорцова (№ 390 WTA) не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата Австралии, потерпев поражение в заключительном раунде квалификации.

В основной сетке мужского одиночного разряда выступит первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 94 ATP). Его соперником в первом круге станет Малик Джазири из Туниса (№ 42 ATP).

Белорус Егор Герасимов (№ 157 ATP) неудачно выступил в квалификации одиночного разряда Australian Open, проиграв в 1-м круге представителю Турции Кему Илкелу (№ 252 ATP) — 6:3, 3:6, 6:7 (16−18).

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут в Мельбурне 14−27 января.