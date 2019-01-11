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«Оплатил один раз, а деньги списали трижды»

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  • 11.01.2019, 12:29
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Почему жалуются пассажиры минского метро.

«Приложил банковскую карту, чтобы пройти в метро, сняли как за троих. Пока ехал, покопался в эсэмэсках, оказалось, это не первый раз. Ругаться не стал, спешил на работу», — в милицию продолжают поступать подобные жалобы от недовольных пассажиров, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Специалисты напоминают, что банк, обслуживающий метрополитен, объединяет несколько поездок и может списать сумму за проезд спустя сутки или двое, сообщает tut.by.

— В милицию поступают заявления о хищении или неправомерном списании средств во время прохождения через турникет. По каждому заявлению проводится проверка, но никаких нареканий со стороны надзорных органов нет, — рассказывают в эфире.

Специалисты метрополитена напоминают, что с прошлого года введена новая система списания денежных средств. Несколько успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, объединяются в одну транзакцию, после чего деньги списываются со счета.

— На данном этапе максимальное количество операций, которые могут агрегироваться в одну транзакцию — не более трех успешных оплат проезда. Исходя из действующего тарифа за проезд в метро 65 копеек, сумма одной транзакции не превышает 1 рубль 95 копеек, — объясняет пресс-служба метрополитена.

Также специалисты напоминают пассажирам, что во избежание нежелательного списания денежных средств необходимо прикладывать к валидатору только ту карту, с помощью которой оплачивается проезд.

Минчане, которые сомневаются в честности списаний, могут зарегистрироваться на сайте paybycard.by и создать свой личный кабинет. Там есть возможность привязать свою банковскую карту и отслеживать все оплаты в метрополитене вплоть до секунд прохода через турникет.

Напомним, что с 11 января 2019 года на турникетах станций Минского метрополитена можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro. Также рассчитываться за проезд без жетонов и проездных могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard PayPass. Для оплаты проезда достаточно поднести банковскую карту к валидатору. Помимо банковской карты, можно воспользоваться смартфоном или иным гаджетом с поддержкой технологии NFC.


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