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Газовый капкан России: очередной убыточный проект Кремля

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  • 11.01.2019, 14:26
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Даже голубое золото начинает с РФ играть злую шутку.

Россия является самой богатой страной в мире по объемам природного газа в её недрах, и не удивительно, что именно этот ресурс, равно как и нефть, является одним из главных допингов технологически и культурно отсталой страны. Но, как показывает время, даже голубое золото начинает с Россией играть злую шутку, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

Как известно, на этой неделе начались первые поставки сжиженного газа в Калининградскую область в обход магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Калнас-Калининград. Подобного рода поставки осуществляются на тот случай, если Литва решит отказаться от транзита газа в Калининградскую область, либо же, в перспективе, полного отказа от услуг этой балтийской страны.

Конечно, с позиции ура-патриотических настроений и с учетом нарративов кремлевской пропаганды это ничто иное, как демонстрация энергетической независимости РФ. С позиции же экономики – это 27 млрд рублей убытков ежегодно и обуза в виде газопровода, который необходимо будет обслуживать даже при его неиспользовании. Грубо говоря, 30 млрд рублей ежегодно будет уходить именно на эту “энергонезависимость” в режиме безвозвратных трат.

В принципе, ничего удивительного в том, что очередной газовый проект Кремля идет ему же в убыток – нет. В целом, как известно, общий объем кредитов и долгов по всем проектам “Газпрома” на сегодняшний день уже превышает $100 млрд и это при том, что окупаемость главных трат монополии, его надежд и упований — “Северного потока — 2”, “Силы Сибири” и “Турецкого потока” наступит лишь через 50 лет!

Итогом такого неразумного распределения средств, стало то, что в самой РФ газотранспортная сеть приходит в негодность и упадок. К примеру, если в 2017 году ремонтные работы на ГТС РФ проводились на 2,8 тыс км, то в 2018-м они с трудом охватили 750 км. При этом количество аварий возросло в 2 раза, а 88% из них произошло из-за износа, коррозии и дефектов ГТС.

Газификация же страны по-прежнему желает лучшего и лишь 68% населенных пунктов и городов имеют подключение к ГТС.

По сути, Россия, стараясь позиционировать себя как глобального игрока на газовом рынке, в условиях, когда развернулась небывалая экспансия СПГ США, вынуждена балансировать между репутационными проектами и фактическими убытками от них, добивающими имеющуюся в наличие ГТС и экономику страны.

И, уверен, в скором времени мы услышим в рамках кремлевской пропаганды о росте производства и поставок СПГ Российской Федерацией, которая манипулируя цифрами, включит в отчёты и поставки в Калининградскую область.

Однако это будет капля в море по сравнению со стремительной монополизацией рынка США, которые в 2019 году, согласно прогнозам, превысят отметку экспорта СПГ в 80 млрд кубометров в год(более 55 млн тонн в год). При этом без малейших убытков для своей экономики и своей страны в целом.

Переиграли?


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