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Рахаф Кунун, бежавшая из Саудовской Аравии, получила убежище в Канаде

  • 11.01.2019, 23:19
Рахаф Кунун

На родине ей грозила смертная казнь.

Рахаф Кунун, гражданка Саудовской Аравии, которая отказалась вернуться из Таиланда на родину, получила убежище в Канаде. Как сообщается, она вылетела в Канаду из Бангкока, сообщает BBC.

"Канада всегда недвусмысленно заявляла, что мы будем отстаивать права человека и права женщин во всем мире. Когда ООН обратилась к нам с просьбой предоставить убежище г-же Кунун, мы ответили согласием", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

18-летняя Рахаф Кунун отказалась в понедельник сесть на авиарейс в Кувейт и забаррикадировалось в своем номере в отеле на территории аэропорта Бангкока.

Она заявила, что отреклась от ислама. В Саудовской Аравии подобное грозит смертной казнью. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что считает Рахаф беженкой.

Таиландские иммиграционные власти первоначально намеревались возвратить ее в Кувейт, где девушку ожидают родные. Однако Рахаф заявила, что ее семья убьет ее, если она вернется на родину.


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