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Трамп воздержался от объявления в США режима чрезвычайного положения

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  • 12.01.2019, 10:18
Дональд Трамп

Из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете ряд учреждений не работают уже более 20 дней.

Президент США Дональд Трамп пока не готов вводить в стране режим чрезвычайного положения для финансирования постройки стены на границе с Мексикой. У главы государства есть соответствующее право, однако нет намерений делать это "так быстро", заявил Трамп в Белом доме в пятницу, 11 января, пишет dw.com.

Накануне президент отменил поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Глава государства объяснил свое решение "неуступчивостью демократов в вопросе охраны границы".

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой Белого дома. Трамп требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.

На следующий день работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена ("шатдаун") из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.


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