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Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк

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  • 12.01.2019, 11:55
Иванка Трамп

Иванка Трамп является советницей своего отца – президента США.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может возглавить Всемирный банк. Об этом сообщает издание Financial Times.

Помимо дочери и советницы американского президента, в список претендентов входят еще несколько человек: замглавы минфина США по международным делам Дэвид Малпас, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, глава Агентства международного развития США Марк Грин.

В американском минфине сообщили, что Всемирный банк получил "значительное число рекомендаций для хороших кандидатов" и приступил к рассмотрению кандидатур.

Как правило, должность главы ВБ занимает гражданин США – страны, являющейся крупнейшим акционером финансовой организации.

Президент группы организаций Всемирного банка Джим Ен Ким 7 января заявил о намерении уйти в отставку. Исполнять обязанности президента группы организаций Всемирного банка с 1 февраля будет нынешний исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Всемирный банк является одним из наиболее крупных заемщиков в мире, вторым после Международного валютного фонда. В 2014–2015 годах банк предоставил Украине кредитов на общую сумму более $3 млрд. В мае 2017 года Всемирный банк одобрил решение предоставить Украине кредит на сумму $150 млн для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт.

18 декабря 2018 года совет директоров Всемирного банка одобрил гарантию Украине в сумме $750 млн, что позволит привлекать капитал на международных рынках для содействия реформам в банковской системе, сфере противодействия коррупции, сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунальных услуг и здравоохранения.


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