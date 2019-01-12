Мы доказали 4 Михаил Ходорковский

12.01.2019, 15:05

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МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

На днях мы передали ряду журналистов результаты расследования Центром Досье трагедии в ЦАР.

Эти люди и издания оказали нам неоценимую помощь в процессе работы. В том числе в свое время отказались от немедленного опубликования добытых ими самими материалов. Тем самым позволили доделать то, что было возможно доделать.

Теперь по существу.

Мы представили две, четко разделенные, части: доказано и версия.

В разделе «Доказано» главным выводом я считаю опровержение версии о «простом грабеже».

Версии, которую изложил МИД и повторил Путин.

В ЦАР европейских журналистов убивают крайне редко (последний раз почти 5 лет назад) и не с целью грабежа и не на дорогах, обозначенных ООН, как «безопасные» и тащат при грабеже вещи, а не людей (оставляя вещи)…

Мы доказали, что журналистов не просто убили «при сопротивлении грабежу», а хладнокровно и профессионально добивали, как добивают опасных свидетелей. Чтобы не было шанса выжить.

Мы доказали, что господин Романовский из ФАН, давший группе контакт в ЦАР, был «не откровенен».

Мы доказали, что его «контакт» был фальшивым.

Мы доказали, что предоставленный группе водитель был агентом местных жандармов, что местный жандарм Эмануэль Катофио следил за группой все время (47 телефонных разговоров с водителем за три дня), что в день убийства он был в месте убийства.

Мы предоставили свидетельские показания (конечно не являющиеся 100% доказательством), что именно он обеспечил пропуск группы в ночное время через КПП, (когда группа отклонилась от маршрута и почему-то в ночное время поехала туда, куда не планировалось. Мы предполагаем была выманена обещанием встречи с источником), что он в машине еще с одним жандармом и тремя вооруженными белыми проехал перед группой и вернулся после трагедии.

Мы доказали, что он сам постоянно связывался с сотрудником Пригожина, ответственным за «наружное наблюдение» Александром Сотовым (около ста раз за 2 месяца), а тот с сотрудником Пригожина, советником президента ЦАР Валерием Захаровым…

Мы доказали, что пригожинские не просто коррумпировали руководство ЦАР, а что они взяли под контроль расследование, что выплачивают взятки руководству и организуют «стажировки» исполнителям.

Мы показали, двое потенциальных свидетелей умерли при странных обстоятельствах (что конечно не является доказательством их убийства пригожинскими).

Публичное заявление СК 11 января, в 13-03 мск в ответ на обращение пригожинцев в 3-30 мск тоже не может не настораживать тех, кто знает практику нашей бюрократии и переживает за независимость расследования.

Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков. Иначе бы выражения «голословные утверждения» и «обвинения непричастных» не прозвучали бы. К слову, упоминаемый СК проект ЦУР не существует уже несколько месяцев, в связи с чем явно не мог «инициировать публикации»

В тоже время отвечу тем, кто критикует меня за отсутствие жестких и однозначных выводов в разделе «Доказано».

Я дважды сам прошел неправедный суд и не могу говорить «доказано» больше, чем то, что на самом деле доказано.

То, что считаю я лично, то, что мне рассказали источники, которым я верю, но которые не могу обозначить было изложено в разделе «Версия».

Я убежден, что убийство журналистов стало следствием попытки Пригожина узнать, чем располагает группа и конкретно Орхан по вопросу нелегальной торговли оружием и нелегальной подготовки и использования российских наемников, в результате расследования в России.

Планировалось ли убийство? Не знаю. Максим Шевченко сказал на Эхе, что не верит, что после такого допроса их планировали отпустить. У него больше знания этих персонажей и я ему верю.

Теперь наша задача добиваться ответов на поставленные в расследовании вопросы от официального следствия.

Сегодняшняя позиция СК не обнадеживает…

Михаил Ходорковский, Эхо Москвы