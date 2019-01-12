Гриценко подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента Украины 7 12.01.2019, 15:42

Анатолий Гриценко

Экс-министр обороны Украины будет участвовать в президентской гонке.

12 января лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах. Этот процесс транслировался на странице политика в Facebook, сообщает "Гордон".

По словам Гриценко, предусмотренный законодательством залог в размере 2,5 млн грн внесла его партия.

"И я в том числе лично как партиец", – подчеркнул политик.