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Гриценко подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента Украины

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  • 12.01.2019, 15:42
Анатолий Гриценко

Экс-министр обороны Украины будет участвовать в президентской гонке.

12 января лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах. Этот процесс транслировался на странице политика в Facebook, сообщает "Гордон".

По словам Гриценко, предусмотренный законодательством залог в размере 2,5 млн грн внесла его партия.

"И я в том числе лично как партиец", – подчеркнул политик.


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