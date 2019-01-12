Как работает безобщественный транспорт в Жодино 5 Мария Шоломицкая

12.01.2019, 18:54

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Фото: ex-press.by

Транспортный коллапс в городе длится не первый год.

В среду, 9 января, утром вышла я на остановку на улице Гагарина на автобус №5, время отправления — 11.25. Ехать мне надо было в другой конец города — на улицу Советскую. То ли автобус раньше отправился, то ли совсем не пришел, то ли я не успела, так и не поняла. Но альтернативы нет, и я осталась ждать. Дальше по расписанию автобус №6-А на 11.40, он не пришел. В результате час простояла на морозе в 10 градусов, автобус №5 я все-таки дождалась, отправление в 12.20…

Приехала на Советскую, решила свои дела. Пришла на остановку, так как по расписанию должен был быть автобус №7, время отправления — 14.19. На остановке множество людей. Моему возмущению не было предела, когда пришел маленький ПАЗ.

— А мы не удивляемся, у нас такие автобусы часто приходят, — комментирует местная жительница. Поддаюсь ее азарту, автобус мы атакуем, благодаря чему — едем. Но войти в него смогли не все люди с остановки.

Фото: ex-press.by

На каждой остановке были «счастливчики», которым удалось «вбиться» в автобус.

— Знал бы я, лучше бы мы пешком пошли, — говорит пожилой пассажир своей спутнице.

Кондуктор просит оплатить проезд — передать ей деньги, сама она не может даже сдвинуться с места. Люди платят, многие высказывают недовольство: «За что платим? Едем в ужасных условиях».

— Милые мои пассажиры! Да если б моя воля, я бы вас везла в хорошем автобусе, но это не зависит от меня, — чуть не плача, успокаивала пассажиров кондуктор.

Фото: ex-press.by

У большого «Евроопта», по улице 50 лет Октября, почти все люди из автобуса вышли. Сколько их было, я попыталась сосчитать — на цифре 52 со счета сбилась...

Мария Шоломицкая, ex-press.by