Помпео: Выход США из Сирии - тактическое изменение 12.01.2019, 19:05

Майк Помпео

Фото: reuters

Госсекретарь США cчитает, что вывод войск не меняет военный потенциал для противодействия ИГ и Ирану.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в субботу, что он полон оптимизма в отношении того, что после разговора с министром иностранных дел Турции может быть достигнут "хороший результат", который защитит как Турцию, так и сирийских курдов, пишет mignews.com.

Выступая в Абу-Даби, Помпео также заявил, что вывод американских войск из Сирии является "тактическим изменением" и не меняет военный потенциал США для противодействия Исламскому государству и Ирану.