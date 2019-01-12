Икону из Будслава увидят жители Панамы 12.01.2019, 19:52

Фото: kp.by

Католики всего мира привезут с собой в Панаму иконы Богоматери, наиболее почитаемые в их странах.

В Панаме католики со всего мира соберутся с 22 по 27 января на 34-е Всемирные дни молодежи, которые пройдут под девизом слов из Евангелия святого Луки, которые говорит Богоматерь: «Вот я, слуга Господа. Пусть мне будет по слову твоему».

Участники Дней привезут с собой в Панаму иконы Богоматери, наиболее почитаемые в их странах, сообщает catholic.by.

Белорусская молодежь возьмет с собой икону Матери Божьей Будславской, фестиваль в честь которой в прошлом году был внесен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Делегация из Беларуси будет состоять из 27-и человек. Среди них епископ-помощник Гродненский Иосиф Станевский и три священника: о. Антоний Гремза, о. Ян Романовский из Гродно, о. Иосиф Сярпейка из Могилева.

Ожидается, что в Днях молодежи в Панаме примут участие более 200 тысяч молодых людей из 155 стран мира.