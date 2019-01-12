Швейцарцы придумали, как делать деньги на альпийском воздухе 12.01.2019, 22:11

Вдохнуть атмосферу Альп теперь может каждый желающий.

Швейцарцы запустили необычный стартап: компания Swiss Alpine Air начала торговлю горным воздухом через интернет, пишет bigpicture.ru.

«Каждый год туристы приезжают в Швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух, — сказано на сайте компании Swiss Alpine Air. — Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире».

На сайте можно купить баллончик, в который закачано около 7 литров альпийского горного воздуха — приблизительно на 120 вдохов или 10 минут ингаляции. Каждый баллон, цена которого составляет 21 доллар (1200 рублей), оснащен индивидуальной маской.

Сейчас предприимчивые швейцарцы из поселка Эдлибах (кантон Цуг) ищут инвесторов для своего проекта. На сайте компании высказано предположение, что основными покупателями горного воздуха станут китайцы, которые особенно часто сталкиваются с проблемой загрязненности атмосферы.

При этом понятие «альпийская свежесть» давно стало нарицательным и активно используется в рекламной сфере, что явно облегчит задачу маркетологов молодой швейцарской фирмы.

Хотя это не первый подобный проект и попытка заработать на китайцах: в 2015 году канадская компания Vitality Air начала торговать воздухом, собранным в Скалистых горах Канады. Первая партия из пятисот баллонов была продана за четыре дня. Торговцы воздухом из Северной Америки успешно ведут свой бизнес и сегодня.

В 1929 году советский писатель Александр Беляев опубликовал фантастический роман «Продавец воздуха». По его сюжету английский бизнесмен Бэйли на своей секретной фабрике в Якутии начал сжижать атмосферный воздух, а когда в мире началась его нехватка, сделал кислород товаром.