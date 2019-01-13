Александр Глеб: До сих пор использую финты Зидана 13.01.2019, 15:56

Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ рассказал о своей карьере в Европе и поделился мнением о тренерах.

- Тренеров хорошего класса много. Зидан и «Реал»? Он удачно попавл в «Реал». Все-таки это величайший футбольный клуб. Плюс Зидан создал атмосферу в команде: ребята играли за него. Безусловно, ему помогло то, что он уже выступал до этого в Мадриде. Зидан - мой кумир. Смотрел на него, учился, применял его финты. До сих пор использую их в своей игре, - цитирует Александра Глеба «Прессбол».