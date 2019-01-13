Народные приметы и поверья на Старый Новый год 13.01.2019, 17:56

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Вечер 13 и день 14 января считались с давнего времени особенными: все, что ни загадаешь – сбудется.

В ночь с 13 на 14 января белорусы отмечают Новый год, именуемый Старым, из-за перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Также наши предки в эти дни праздновали день Маланки (13 января) и день Святого Василия (14 января), когда принято гулять и гадать. Эти дни считаются особенными: все загаданное сбывается, а каждая деталь – имеет значение и может повлиять тем или иным образом на весь год. За столетия богобоязненные и внимательные к деталям предки (уж очень нелегка была их жизнь) выявили целый ряд поверий и примет и выработали множество привычек, чтобы провести год благополучно, богато, счастливо и в согласии. И в первую очередь вечером за одним праздничным ужином должна собраться вся семья, попросить друг у друга прощения и загадать счастье и достаток в Новом году.

Фото: Instagram

Также в эти дни принято щедровать – вечером 13 января. Щедруют только девочки и девушки. И засевать – утром, 14 января. Засевают только мальчики, юноши и мужчины.

«HB» собрал все возможные приметы и верования, актуальные в эти праздничные дни. Верить в них или нет – личное дело каждого. Соблюсти некоторые из них вообще ничего не стоит, а прочтение иных позволит спрогнозировать год. Как говорится, предупрежден – значит вооружен.

О праздничном столе

Богатый стол сулит достаток в доме в течение всего года. Чем разнообразнее и сытнее будет кутья, тем богаче обещает быть год, поэтому щедро сыпьте в нее разные орехи, изюм, халву, мед и другие сушеные или вяленные фрукты и ягоды. Зерно – это жизнь, мед – благополучие и здоровье, мак – достаток в доме.

Блюдо из свинины – к щедрому урожаю и плодовитости скота.

Блюдо из зайчатины – к успеху в делах.

Блюдо из петуха – к легкости в принятии решений.

Общие приметы

Зайти 13 января в гости к соседям (друзьям) – провести год в мире и согласии.

Первый гость в доме молодой человек из состоятельной семьи – к удаче. Поэтому мальчики, юноши и мужчины в старину отправлялись на рассвете засевать зерном: крестных, родных, близких, друзей.

Первый гость в доме женщина, пожилая женщина, вдова или нездоровый человек – плохая примета. В старину женщины в этот день воздерживались от походов в гости.

Надеть новую одежду на Старый Новый год – год будет удачным.

Тихая и ясная погода – к благополучному году.

Яркое солнце – к удачному году.

Как проведете 14 января (первый день Старого Нового года) – таким и будет весь год.

Взять в долг в Старый Новый год – целый год быть должным.

Вынести мусор из дома – вынести из дома счастье.

Дать денег засевальщикам – отдать им собственное благополучие. Лучше одарить их конфетами, пирогами, фруктами и прочими сладостями.

Пересчитывать в этот день мелочь – весь год проливать слезы.

Об урожае

Ясное и звездное небо ночью – к урожаю ягод.

Легкий мороз и иней – к урожайному году.

Иней на деревьях – к богатому медосбору.

Легкий мягкий снег – к хорошему урожаю.

Теплая погода – к дождливому теплому лету.

Яркое солнце – к урожаю фруктов и ягод.

Гололед – к урожаю плодов и овощей.

Ветер с юга – год будет жарким и благополучным.

Ветер с запада – к изобилию молока и рыбы.

Ветер с востока – к урожаю фруктов. А чтобы был хороший урожай яблок, нужно в полночь стряхнуть снег с яблонь.