Администрация Лукашенко не разрешила Скардино и Герасимене создать «Спорт FM» 10 14.01.2019, 13:03

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Надежда Скардино

Фото: ctv.by

ГосСМИ убрали слова Скардино о запрете администрации диктатора.

Администрация Лукашенко не разрешила бывшей биатлонистке, олимпийской чемпионке Надежде Скардино и пловчихе, двукратной вице-чемпионке Олимпиады Александре Герасимене создать радиостанцию "Спорт FM". Чиновники назвали проект "нецелесообразным".

Они считают, что в нашей стране и так уже много радиостанций. Об этом в программе "Неделя спорта" на телеканале СТВ рассказала Скардино. Она призналась, что такого финала не ожидала, сообщает Еврорадио.

"Из администрации нам с Александрой Герасименей пришел ответ буквально 31 декабря, — рассказывает Надежда Скардино. — Нам отказали. В Министерстве информации, когда мы туда приходили, говорили, что обязательно нужно написать письмо в Администрацию. И если они с этим согласны, они нам ответят. Без их ответа ничего не может быть".

По словам Скардино, от чиновников ей пришлось слышать разные мнения, но поддержки проект не нашел.

Видео и текст на сайте СТВ появилась поздно вечером в воскресенье. Утром в понедельник слова Скардино о "Спорт FM" исчезли.