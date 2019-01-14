Cаудовская Аравия обвинила Россию в саботаже сделки ОПЕК+ 1 14.01.2019, 17:10

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В лагере нефтяных петрократий зреет раздор.

В лагере крупнейших нефтедобывающих стран, заключивших в декабре очередную сделку с целью поддержать мировые цены на «черное золото», зреет раздор, пишет finanz.ru.

Саудовская Аравия - крупнейший по объемам добычи член ОПЕК и единственная в мире страна, способная быстро взвинтить и сократить нефтедобычу, - считает недостаточными усилия России в рамках соглашения о стабилизации рынка.

Обязавшись сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки, Россия действует слишком медленно, заявил в интервью CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих.

По данным российского Минэнерго, за первую неделю января нефтяники уменьшили производство на 30 тысяч баррелей в день по сравнению с октябрем прошлого года, а к концу месяца доведут эту цифру до 50 тысяч баррелей.

Россия изначально не хотела сокращать добычу больше, чем на 150 тысяч баррелей в сутки. Теперь же Москва действует «медленнее, чем хотелось бы», подчеркнул Аль-Фалих.

Ситуация с экспортом российской нефти, который формально не охватывается соглашением ОПЕК+, и вовсе напоминает саботаж.

Так, Саудовская Аравия, по данным Platts, еще в декабре сократила поставки на мировой рынок с 8,165 до 7,523 млн баррелей в сутки, а в января планирует уменьшить их до 7,2 млн баррелей - то есть почти на 11%.

Россия же сократит экспорт лишь на 1% за квартал, следует из плана отгрузки Минэнерго, который приводит Reuters.

Общий объем экспорт с 63,8 млн тонн упадет до 61,7 млн тонн. Отгрузка Urals через порты на Балтийском море сократится лишь 0,5% - с 19 до 18,9 млн тонн, а через порт Новороссийск - с 8,8 до 8,6 млн тонн.

Еще 7,4 млн тонн планируется продать через дальневосточный порт Козьмино. 37,4 млн тонн уйдет в Китай в рамках межправительственного соглашения.

На конец четвертого квартала перепроизводство нефти в мире достигало 1,6 млн баррелей в сутки, оценивают аналитики Bank of America: чтобы сбалансировать рынок, по их расчетам, ОПЕК нужно увеличить сокращение добычи еще на треть - с 1,2 до 1,6 млн баррелей в сутки.