Китайский зонд показал фото выросшего на Луне хлопка

Китайский зонд показал фото выросшего на Луне хлопка5
- 15.01.2019, 9:32
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Для эксперимента зонд доставил на Луну еще пять биологических образцов.
Китайский зонд «Чанъэ-4», высадившийся обратной стороне Луны, провел биологический эксперимент на поверхности спутника Земли, сообщает snob.ru.
Зонд передал на Землю фотографии, на которых видно, что семена хлопчатника, которые аппарат доставил на лунную поверхность, дали первые ростки. Они растут внутри зонда. Как отмечает китайское телевидение, побеги стали первыми, проросшими на Луне в условиях низкой гравитации, сильной радиации и большой разницы температур.
【嫦娥四号完成人类首次月面生物实验】北京时间1月15日，嫦娥四号上搭载的生物科普试验载荷发布最新试验照片，照片显示试验搭载的棉花种子已长出嫩芽，这也标志着嫦娥四号完成了人类在月面进行的首次生物实验。这株植物嫩芽后续还将继续生长，有望成为月球上的第一片绿叶。#科技中国 #嫦娥四号 pic.twitter.com/6xQU3z6ml5— 中国新闻社 (@CNS1952) 15 января 2019 г.
Для эксперимента зонд также доставил на Луну еще пять биологических образцов: дрожжи, картофель, рапс, резуховидку и мух дрозофил. Их выбирали по размеру и способности адаптироваться к условиям поверхности спутника.
3 января «Чанъэ-4» успешно приземлился на обратной стороне Луны и отправил на Землю первые снимки, а также показал панораму обратной стороны лунной поверхности. Аппарат находится в кратере фон Кармана в бассейне Южного полюса Айткен.