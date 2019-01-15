Китайский зонд показал фото выросшего на Луне хлопка 5 15.01.2019, 9:32

2,090

Источник: picture-alliance

Для эксперимента зонд доставил на Луну еще пять биологических образцов.

Китайский зонд «Чанъэ-4», высадившийся обратной стороне Луны, провел биологический эксперимент на поверхности спутника Земли, сообщает snob.ru.

Зонд передал на Землю фотографии, на которых видно, что семена хлопчатника, которые аппарат доставил на лунную поверхность, дали первые ростки. Они растут внутри зонда. Как отмечает китайское телевидение, побеги стали первыми, проросшими на Луне в условиях низкой гравитации, сильной радиации и большой разницы температур.

Для эксперимента зонд также доставил на Луну еще пять биологических образцов: дрожжи, картофель, рапс, резуховидку и мух дрозофил. Их выбирали по размеру и способности адаптироваться к условиям поверхности спутника.

3 января «Чанъэ-4» успешно приземлился на обратной стороне Луны и отправил на Землю первые снимки, а также показал панораму обратной стороны лунной поверхности. Аппарат находится в кратере фон Кармана в бассейне Южного полюса Айткен.