Названы семь ценных для здоровья свойств моркови 15.01.2019, 12:14

Морковь – дешевый корнеплод, обладающий несмотря на простоту и доступность целым рядом ценных для здоровья свойств.

Медики рассказали о том, почему нужно обязательно включать морковь в опасный для организма сезон холодов и инфекций, пишет сайт newsyou.info.

Ценное свойство моркови: улучшает зрение. В моркови много бета-каротином, который преобращается в печени в витамин А, улучшающий состояние сетчатки глаз. Кроме того, морковный бета-каротин защищает от развития дегенерации желтого пятна и старческой катаракты.

Ценное свойство моркови: защищает от рака. В этом плане морковь полезна для здоровья тем, что является доступным источником вещества фалкаринол, который вырабатывается корнеплодом для защиты от грибковых заболеваний. Исследования показали, что морковь снижает риск развития рака легких, рака молочной железы и рака толстой кишки.

Ценное свойство моркови: замедляет старение. Высокое содержание в моркови бета-каротина действует на организм как антиоксидантный препарат, замедляющий старение клеток.

Ценное свойство моркови: оздоровляет кожу. Недостаток витамина А, выработке которого способствует употребление моркови, провоцирует сухость кожи, преждевременное появление морщин, пигментацию, неровность. Простая морковка может придать коже вид сияющей здоровьем изнутри.

Ценное свойство моркови: повышает иммунитет. Витамин А и бета-каротины регулируют клетки организма, связанные с иммунитетом. Морковь помогает в предотвращении бактериальной и вирусной инфекций – она обладает противовоспалительным свойством и повышает уровень гемоглобина.

Ценное свойство моркови: способствует здоровью сердца и мозга. Морковь отличается высоким содержанием калия, что помогает предотвращать гипертонию, а витамин Е, присутствующий в ней, увеличивает содержание кислорода в крови, улучшает кровообращение в головном мозге и предотвращает сердечные заболевания.

Ценное свойство моркови: укрепляет печень. Имеющиеся научные данные свидетельствуют, что употребление моркови уменьшает осложнения при заболеваниях печени, а также предотвращает накопление токсичных продуктов в организме, что весьма благоприятно отражается на состоянии печени, даже если ее здоровье подорвано.