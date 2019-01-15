В Гродно почтили память мэра Гданьска 15.01.2019, 17:44

Жители Гродно возложили цветы и свечи у Генерального консульства Польши.

Гродненские общественно-политические активисты, правозащитники и независимые журналисты 15 января почтили память Павла Адамовича, насильственно убитого президента Гданьскa, который в результате ранений на сцене во время выступления на благотворительном концерте в Гданьске скончался в больнице 14 января, пишет «Гарадзенская вясна».

Гродненцы возложили цветы у Генерального консульства Республики Польша в Гродно, зажгли лампадки и минутой молчания почтили память польского политика, который помимо прочего известен и тем, что имел белорусские корни.