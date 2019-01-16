Независимый журналист: Это обычный бандитизм со стороны властей 6 16.01.2019, 8:12

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Алесь Левчук и Милана Харитонова

Журналисты сняли кормление голубей на центральной площади Бреста и получили $1200 штрафа.

Власти продолжают преследовать независимых журналистов Александра Левчука и Милану Харитонову. Новый штраф семье журналистов выписал судья Ленинского района Бреста Дмитрий Шурин – 100 базовых величин, или 2550 рублей, сообщает spring96.org.

На этот раз журналистов судили за освещение протеста против строительства аккумуляторного завода. 18 ноября сотрудники милиции увидели, как Левчук и Харитонова работают на площади Ленина во время традиционного кормления голубей. Этого хватило, чтобы составить протокол по статье 22.9 ч.2 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), а суду вынести обвинительный приговор, применив максимальную санкцию данной статьи.

Отметим, что сам процесс прошел 9 января, журналисты в нем не участвовали, так как не видят смысла участвовать в этом политическом фарсе.

– Это обычный бандитизм со стороны властей, если раньше у жителей моего региона деньги выбивали рэкетиры, то теперь этим занимается государство, которое пытается таким образом заткнуть нам рот. Но у них ничего не выйдет, правда на нашей стороне, – заявил Александр Левчук.

В прошлом году Левчука и Харитонову судили по шесть раз каждого, их общий штраф составил более 5500 долларов.