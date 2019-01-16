закрыть
16 января 2019, среда, 10:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Независимый журналист: Это обычный бандитизм со стороны властей

6
  • 16.01.2019, 8:12
  • 2,790
Алесь Левчук и Милана Харитонова

Журналисты сняли кормление голубей на центральной площади Бреста и получили $1200 штрафа.

Власти продолжают преследовать независимых журналистов Александра Левчука и Милану Харитонову. Новый штраф семье журналистов выписал судья Ленинского района Бреста Дмитрий Шурин – 100 базовых величин, или 2550 рублей, сообщает spring96.org.

На этот раз журналистов судили за освещение протеста против строительства аккумуляторного завода. 18 ноября сотрудники милиции увидели, как Левчук и Харитонова работают на площади Ленина во время традиционного кормления голубей. Этого хватило, чтобы составить протокол по статье 22.9 ч.2 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), а суду вынести обвинительный приговор, применив максимальную санкцию данной статьи.

Отметим, что сам процесс прошел 9 января, журналисты в нем не участвовали, так как не видят смысла участвовать в этом политическом фарсе.

– Это обычный бандитизм со стороны властей, если раньше у жителей моего региона деньги выбивали рэкетиры, то теперь этим занимается государство, которое пытается таким образом заткнуть нам рот. Но у них ничего не выйдет, правда на нашей стороне, – заявил Александр Левчук.

В прошлом году Левчука и Харитонову судили по шесть раз каждого, их общий штраф составил более 5500 долларов.


популярное за неделю

Мнение

Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич
У нас есть время и шанс
У нас есть время и шанс Аркадий Бабченко
Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип