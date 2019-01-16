Оптическая иллюзия с маками удивила пользователей Сети 4 16.01.2019, 16:15

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иллюстрационное фото

Учительница начальной школы в Канаде опубликовала фото оптической иллюзии, которую сама случайно создала на уроке труда.

Женщина дала детям задание вырезать из бумаги несколько красных маков и нарисовала их контуры так, чтобы уместить на одном листе как можно больше цветков. Однако получившийся рисунок заставил поломать голову как детей, так и саму преподавательницу, пишет пишет ria.ru.

Teacher creates accidental poppy optical illusion and people can’t figure it out https://t.co/LwZkgzhWCg pic.twitter.com/gYTD2IUF3S — The Amed Post (@theamedpost) 12 ноября 2018 г.

На первый взгляд кажется, что изображения пересекаются, но если присмотреться к каждому отдельному цветку, становится понятно, что это иллюзия. При отведении взгляда маки снова начинают "сближаться".

Интернет-пользователи отметили, что учительнице удалось создать иллюзию, которую они еще ни разу не встречали.