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Оптическая иллюзия с маками удивила пользователей Сети

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  • 16.01.2019, 16:15
  • 2,166
иллюстрационное фото

Учительница начальной школы в Канаде опубликовала фото оптической иллюзии, которую сама случайно создала на уроке труда.

Женщина дала детям задание вырезать из бумаги несколько красных маков и нарисовала их контуры так, чтобы уместить на одном листе как можно больше цветков. Однако получившийся рисунок заставил поломать голову как детей, так и саму преподавательницу, пишет пишет ria.ru.

На первый взгляд кажется, что изображения пересекаются, но если присмотреться к каждому отдельному цветку, становится понятно, что это иллюзия. При отведении взгляда маки снова начинают "сближаться".

Интернет-пользователи отметили, что учительнице удалось создать иллюзию, которую они еще ни разу не встречали.


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