Bloomberg: Ядерная программа КНДР вышла на новый уровень вопреки сделке Трампа с Ким Чен Ыном 16.01.2019, 17:55

Северная Корея продолжает тайно разрабатывать ядерные и ракетные вооружения.

Это происходит вопреки заявлениям правителя КНДР Ким Чен Ына, пишет Bloomberg (перевод - newsader.com) со ссылкой на данные американской разведки и спутниковые снимки. Они показывают, что после объявления о приостановки испытаний КНДР продолжает производить ракеты и боеголовки с прежней скоростью, говорится в публикации. Как утверждается, северокорейские власти произвели достаточно материала для создания еще шести атомных бомб.

Специалист по анализу распространения оружия Мелисса Ханхам считает, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна не только не замедлилась, но и вышла на новый уровень.

По данным американских спецслужб, Северная Корея продолжила эксплуатировать два завода по обогащению урана. В июле госсекретарь США Майкл Помпео вынужден был признать на слушаниях в Сенате, что КНДР все еще создает материалы для изготовления атомного оружия.

Иные источники утверждают, что Северная Корея укрепила свой ядерный арсенал в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом и по-прежнему использует объект, на котором, как предполагается, северокорейские власти произвели свои первые межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь континентальной территории Соединенных Штатов.

Более того, как утверждается, Пхеньян модернизировал фабрику, на которой производятся двигатели для новых – менее заметных – ракет на твердом топливе, а также расширил подземную базу для ракет большой дальности.

Таким образом, пишет издание, разведка США сохраняет скептицизм в отношении обязательств Кима по денуклеаризации, в том числе к его изложенному под Новый год обещанию "больше не производить и не испытывать ядерное оружие".

Аналитики указывают на то, что Пхеньян с выгодой использует переговоры с Трампом: КНДР продолжает незаметно укреплять свой арсенал в условиях смягчения дипломатического климата, необходимого Северного Корее для снятия санкций и легитимации своего ядерного статуса.

По данным экспертов, теперь лишь вопрос времени – когда именно Ким Чен Ын повысит точность своих ракет и улучшит средства доставки ядерного оружия таким образом, чтобы они были пригодны для нанесения прицельного ядерного удара по территории США.

Северокорейские власти неоднократно давали понять, что любая сделка о разоружении с Вашингтоном потребует удаления американских войск, авиации и ВМС из корейского региона. Вместе с тем Ким Чен Ын не спешит обнародовать информацию о своем ядерном арсенале, а без этого невозможно понять, каким именно вооружением обладает Пхеньян. Десятилетиями Северная Корея полагалась на сеть подземных тоннелей и секретных объектов с целью сокрытия своих ядерных объектов от американских спутников.

По мнению международных инспекторов, ядерная программа Кима достигла стадии, когда она в состоянии развиваться без проведения испытаний, что еще более затрудняет мониторинг. Международное агентство по атомной энергии подчеркнуло свою обеспокоенность в августовском отчете, заявив, что "сведения о ядерной программе КНДР ограничены" и что они становится еще более скупыми по мере ее дальнейшего развития. .

В свою очередь международный режим санкций не мешает Северной Корее создавать все новые ракеты и боеголовки: для этих целей нужно не так уже много денег и материалов. "Хотя санкции могут оказывать давление на экономику, они не наносят ущерба программе вооружений", – сказал специалист по нераспространению Джеффри Льюис.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил, что США продолжат добиваться ядерного разоружения Северной Кореи.

В июне Трамп подписал с Ким Чен Ыном соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова. С тех пор СМИ неоднократно рассказывали о том, что лидер КНДР фактически не исполняет обязательств. Несмотря на это, глава Белого дома продолжает настаивать на результативности дипломатического подхода Пхеньяном.