В Гродно вынесли новые приговоры за дедовщину 5 16.01.2019, 18:24

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иллюстрационное фото vsr.mil.by

Бывших ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда.

Суд в Гродно вынес 16 января приговор по уголовному делу о неуставных отношениях в одной из воинских частей города. Молодые люди 1996 и 1998 годов рождения были наказаны 1 годом лишения свободы в колонии общего режима, передает «Белсат».

Оба признаны виновными в совершении преступлений по ст.443 УК (дедовщина). Бывших ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда. К моменту вынесения приговора обвиняемые были уволены в запас.