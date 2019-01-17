Возмущенные дольщики: В исполкоме правая рука не знает, что делает левая 1 17.01.2019, 9:08

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Фото: tut.by

Бобруйчане призвали чиновников к ответу.

В начале этого года более десятка бобруйских семей должны были отметить новоселье, получив ключи от квартир в 16-этажном доме на проспекте Строителей, 92. Все они участвовали в долевом строительстве с использованием государственного субсидирования, некоторые даже успели оформить кредиты на покупку жилья. Однако в первых числах января дольщики узнали, что смогут стать собственниками жилья лишь на общих условиях, без государственной поддержки, самостоятельно погашая кредиты за квартиры из расчета 13% годовых, сообщает tut.by.

Утром 16 января участники долевого строительства встретились с первым зампредом Бобруйского горисполкома Игорем Киселем. Людей интересовало, почему дом был сдан в эксплуатацию 29 декабря, тогда как по всем документам это должно было произойти не раньше 16 марта — и бобруйчане просто не смогли воспользоваться субсидиями.

Надежда Качурина, мать двоих детей, говорит, что стоит в очереди на жилье уже 10 лет. В ноябре прошлого года она получила письмо из горисполкома о том, что имеет право воспользоваться субсидией и построить квартиру в 7-м микрорайоне.

— Мы, как и многие другие семьи, не стали упускать такую возможность, ведь за 9 лет это было единственное подобное предложение, — говорит женщина. — Тем более, что проект дома оказался интересным — большие квартиры, французские окна. Строит его Гомельский ДСК, с домами Бобруйского КПД не сравнить.

В итоге Надежда Качурина подписала договор долевого строительства, оформила субсидию и 21 декабря обратилась в банк за кредитом.

— Однако мне его не выдали, сообщив, что, пока документы будут рассматриваться, дом уже будет сдан в эксплуатацию, поэтому стать дольщиком я не могу. Так и вышло. Предложили оформить кредит на общих основаниях, без субсидии, но моя семья такую сумму не потянет.

В подобной ситуации оказалось порядка 15 семей. Некоторые из них, как утверждают несостоявшиеся новоселы, уже расторгли договоры долевого строительства с Гомельским ДСК. Оставшиеся решили добиваться справедливости, так как в сложившейся ситуации для них слишком много непонятных моментов.

— Как можно было выдать документы на субсидию 27 декабря, а 29-го сдать дом в эксплуатацию? Неужели в горисполкоме правая рука не знает, что делает левая? Понятно, что воспользоваться льготой люди не успеют, — говорит Дмитрий Королев, один из дольщиков. — Документов о том, что дом сдан, мы не получали, но по Сети «гуляет» копия приказа за подписью гендиректора ДСК об утверждении акта приемки. В «Агропромбанке», где мы кредитуемся, деньги не выдают, ссылаясь на какой-то телефонный звонок.

Еще один дольщик, Максим Лапшин, 15 января получил справку из ЦБУ № 624 ОАО «Белагропромбанк», где указано, что официальная дата ввода в эксплуатацию дома — 16 марта. Однако у банка якобы имеется «устная информация о том, что дом уже сдан», поэтому мужчине рекомендуют связаться с ДСК. Семья Лапшиных — одна из немногих, кто успел получить кредит с привлечением субсидии. По словам Максима, деньги за квартиру были перечислены застройщику в январе. Но теперь выходит, что сделано это было после ввода дома в эксплуатацию, а значит, субсидия является недействительной.

— Что делать в такой ситуации, я не знаю, потому что в феврале мне уже нужно платить проценты по кредиту, — говорит мужчина. — Если субсидия не будет учитываться, то вместо 5% придется отдавать все 13. Подсчитали с женой, что только одних процентов будет 400 рублей в месяц.

У семей, которые не успели оформить кредиты, но получили субсидии, не меньше вопросов. Например, они хотят знать, можно ли будет использовать льготу при строительстве квартиры в другом доме.

— Сомневаемся, что нам государство предоставит еще одну субсидию, — говорят люди.

Начальник управления капитального строительства ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» Ян Шилов говорит, что 16 марта — крайний срок приемки многоэтажки в Бобруйске. На практике же дома сдаются гораздо раньше: мол, чем дольше длится строительство, тем выше в итоге оказывается стоимость квадратного метра.

— Да, в Бобруйском горисполкоме знали о том, что дом будет сдан 29 декабря. Но вопросом субсидий мы не занимаемся, направления выдают местные органы власти. По закону, даже если бы 29 декабря до момента сдачи дома в эксплуатацию к нам бы обратились люди для заключения договора долевого строительства, то мы не имели бы права им отказать.

По словам Яна Шилова, ДСК не планирует в одностороннем порядке расторгать договоры долевого строительства с семьями, которые не смогли воспользоваться субсидиями, «так долго, как это позволяет законодательство».

— Мы заинтересованы в том, чтобы они стали нашими дольщиками, — подчеркнул начальник управления, добавив, что решить этот вопрос на месте он не может — здесь требуются изменения на законодательном уровне.

Бобруйчан, получивших субсидии, такие объяснения устраивают лишь частично, ведь в договоре долевого строительства у каждого из них прописано, что о вводе дома в эксплуатацию застройщик должен был уведомить дольщиков не позднее, чем за два месяца.

— Создается впечатление, что Гомельский ДСК не знал, что дом уже сдан. Иначе почему тогда людям звонили оттуда и 8, и 10 января, спрашивали, когда банк переведет деньги за квартиры? — говорит Дмитрий Королев. — Лично я после Нового года еще бегал и собирал документы, чтобы оформить кредит в банке, искал поручителей.

Встреча дольщиков с первым зампредом Бобруйского горисполкома Игорем Киселем проходила за закрытыми дверями, общаться с журналистами после нее и комментировать ситуацию чиновник не стал.

— Ничего нового он нам не сказал, — выйдя из кабинета, сообщила Светлана Королева. — Нет ответа, куда пошли деньги на субсидии, нам не показали ни одного документа, подтверждающего приемку дома.

По словам женщины, выяснить, почему сложилась такая ситуация, тоже не удалось.

— Да, в горисполкоме знали, что дом будет сдан 29 декабря. Но субсидии продолжали выдавать, понимая, что мы не сможем ими воспользоваться. Когда мы спросили Киселя напрямую, зачем все это делалось, то услышали примерно следующее: «Ну, мы ведь не могли вам отказать в праве на субсидирование».

Как было озвучено на встрече, Бобруйский горисполком направил обращение в Министерство архитектуры и строительства с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации и позволить людям принять участие в долевом строительстве уже после того, как жилой дом сдан.

— Не знаю, что из этого выйдет. Но зампред нас заверил, что в любом случае все мы в 2019 году получим квартиры, — говорит женщина. — Вопрос только, на каких условиях и в каких домах.