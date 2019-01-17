«Это какой-то позор»: медианная зарплата работников Витебщины

«Это какой-то позор»: медианная зарплата работников Витебщины7
- 17.01.2019, 10:08
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Областные статуправления опубликовали данные за ноябрь 2018 года.
Белстат опубликовал данные за ноябрь 2018-го о медианной зарплате (получающий ее работник находится в середине зарплатного списка — половина работников получают меньше этого значения, другая половина, соответсвенно больше) в областях и Минске.
На сайтах главных статуправлений можно также ознакомиться с тем, как распределилась численность работников по размерам начисленной заработной платы, пишет «Солидарность».
Беглый анализ данных показывает, что пресловутые «попятьсот» в ноябре в любом регионе заработал в среднем лишь каждый третий работник.