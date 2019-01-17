Азаренко пробилась во второй раунд парного разряда «Australian Open» 17.01.2019, 10:45

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска играет в паре с австралийской теннисисткой Эшли Барти.

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли во второй круг парного разряда "Australian Open". В стартовом раунде они обыграли дуэт из Китая Шуай Пэн/Чжаосюань Ян — 7:5, 4:6, 7:5, сообщает "Прессбол".

Шуай Пэн/Чжаосюань Ян (обе — Китай) — Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 5:7, 6:4, 5:7

Во втором раунде Азаренко и Барти сыграют с американками Дженнифер Брэди и Элисон Риск.