Александр Невзоров: В Беларуси есть народ, в России – нет 20 17.01.2019, 11:56

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Александр Невзоров

Российский публицист задумался, почему его страна «настолько уродлива».

Об этом Александр Невзоров заявил в эфире Эха Москвы:

– Чем дальше мы погружаемся в нашу реальность, тем больше загадкой становится Россия. Вот абсолютно непонятно, откуда она черпает силы для того, чтобы быть настолько уродливой, настолько несовременной, настолько дикой.

И вот чего не хватает? И знаете, у меня есть абсолютно еретическая, возмутительная, омерзительная мысль, что, скорей всего, не хватает народа, его нет как такового. Вот просто массовка не является народом.

― Народа в смысле не населения, не избирателя…

― Да. Народ — это очень определенное, внятное понятие, характеризующееся наличием известных признаков. И в определенных условиях народ реагирует строго определенным образом. Эта реакция, она уже выученная, предсказуемая. И она позволяет идентифицировать, как народ в так называемом историческом представлении…

Вот, грубо говоря, есть металл. Мы видим, что этот металл кинутый в керосин, всплывает, начинает кружить на поверхности — мы сразу понимаем, что это особые свойства, которые есть только у лития. Или мы видим металл, который при определенном давлении и приобретает некоторую прозрачность, а при соприкосновении с водой взрывается — мы понимаем, что это натрий.

Точно так же и у народа есть абсолютно четкие критерии того, как он является народом, как он ведет себя при том или ином давлении.

…Мы видим, как реагирует французский народ, как начал реагировать белорусский народ мгновенно на какую-то легкую угрозу сближения с Россией, насколько панические настроения, насколько, я бы сказал, дерзкие и головосносные инициативы возникают по отключению немедленно российского телевидения и вообще немедленно есть общественная жгучая и мощная реакция.