«Цифровизация» вместо реформ 4 Юрий Пшенник

17.01.2019, 12:36

1,506

Общие управленческие алгоритмы в Беларуси практически «феодальные».

О «цифровизации» экономики, как о некой панацее сегодня говорят во многих постсоветских странах. Не обошло это веяние и нас. Александр Лукашенко, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, заявил: «К сожалению моему, может, и к вашему, дело в том, что будущее нашей страны – не только в реальном секторе экономики и его развитии. А, может быть, и к счастью, потому что для реального сектора экономики, вы знаете, почти все сырье мы приобретаем. А вот IT-сфера и ее развитие, доходы от нее – это мозги, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много иметь для развития страны и для благосостояния нашего народа. От реального сектора мы никуда не уйдем – цифровизация обеспечит более эффективную его работу».

Однако никаких кардинальных изменений при этом не предполагается. Просто «цифровизация» того, что уже имеем – ну, может, с неким косметическими корректировками. Но поможет ли такая «цифровизация»? Ведь до «цифровизации» была уже аналогичная «модернизация» без реформ. Это вполне в русле сложившейся «стратегии» – действовать, локально, точечно, меняя только «железо», но никак не изменяя алгоритмы действий и систему в целом. Но надеяться при этом, что ситуация улучшится кардинально. С «модернизацией» ранее не получилось. Есть большая вероятность, что и сейчас не получится.

В прошлом году мне пришлось посетить довольно много государственных учреждений. Компьютеры есть во всех. Но я, как и очень небольшой, но вроде как профессионал в области анализа, обратил внимание не на «железо» и оформление офисов, а на алгоритмы работы. Тут различия очень серьезные. Остановлюсь на двух крайних случаях.

В первом случае речь об электронной очереди. Но и с ней в «Беларусбанке», например, быстрее, чем за час, к «окошку» не попадешь. Один раз и с администратором побеседовал, и жалобу написал, и с «коллегами по несчастью» пообщался, – и только потом обслужили. Второй раз вообще плюнул и ушел. Дал заработать другому банку, негосударственному. Здесь – не так, все алгоритмы отработаны до совершенства – так, что клиенты обслуживаются очень быстро. Еще и табличка висит: «если вы ожидаете больше 15 минут, позвоните по телефону...». Я уложился в 10 минут.

Во втором случае – чисто советская «контора», причем строго скопированная с департаментов времен царской империи. Коридор, таблички типа «ведущий специалист», «главный специалист» и пр. Ткнулись в один кабинет, там сделали круглые глаза и заявили, что такими делами вообще не занимаются. Ткнулись в другой – ан нет, оказывается занимаются. Побеседовали больше часа с «главным специалистом», но ничего не решили. Алгоритмы работы и принятия решений настолько запутанные, что эти специалисты и сами не знают, как к проблеме подобраться. Проще оставить все как есть. Хотя есть у них и компьютеры, и специальная база данных хорошо сделана. Но что толку, если общие управленческие алгоритмы практически «феодальные».

Алгоритмы очень часто выпадают из поля зрения тех, кто пытается внедрять новейшие технологии наобум, ориентируясь только на «крестьянскую сметку», а не серьезный анализ. И не только у нас, к слову. О, новый компьютер или станок! Давайте займём денег и у себя такое же поставим. А алгоритм? Вот и выходит, что старые цементные заводы были прибыльными, а «модернизированные» погрязли в долгах, и трудно спрогнозировать, когда они с ними рассчитаются. АЭС построили – и только сейчас озаботились тем, что с ней делать, как использовать. Не с «железа» тут надо было начинать, а с анализа алгоритмов «жизнедеятельности» организации.

Если перенести эти «алгоритмы» полностью в сеть, что получится? Один из них будет работать еще быстрее, а вот второй уже не сможет там прижиться. Поскольку второй родом из XIX века и для Интернета не приспособлен, хотя частичной «цифровизации» и поддается. Но глупо надеяться, что системы такого рода можно полностью приспособить к «цифровому» миру. Тем более – добиться, чтобы они работали там эффективно.

А если наоборот, исключить компьютеры? Тут будут работать оба «алгоритма», но все равно современный будет работать эффективнее, чем феодальный. Если электронную очередь заменить «талончиками», то это сделает процедуру несколько продолжительнее, но соотношение скоростей поменяется не существенно.

Капитализм победил феодализм по причине большей эффективности, а не из-за компьютеров. Не было их еще тогда, а эффективные и неэффективные алгоритмы были. В нашей госсистеме они неэффективные, так что сомневаюсь, что «цифровизация» тут поможет. Но наша власть не хочет это понять и принять, ее фетиш – «железо», а не алгоритм. Но невозможно построить экономику пятого уклада, используя алгоритмы первого или второго.

А у нас ведь много где еще используются «феодальные» алгоритмы, за очень немногими приятными исключениями. То есть процессы не формализованы, законодательная база «мутная», неоднозначная, функции сотрудников четко не определены. Поэтому итоговое решение (или нерешение) часто зависит только от доброй воли чиновника, а не от закона.

В другом случае процессы четко формализованы, функции сотрудников определены тоже четко, законодательная база не допускает различных толкований, а если таковые возникают, то их решает суд. Или же клиенты достигают досудебного соглашения.

К слову, на первых капиталистических мануфактурах использовалось то же самое оборудование, что и в мастерских феодальных ремесленников. А вот алгоритмы его использования были совсем другими, намного более эффективными. А промышленная революция случилась уже потом, более чем через столетие.

Таким образом, проблема не столько в устаревшем «железе», сколько в устаревших, допотопных алгоритмах. Их надо менять в первую очередь. Причем алгоритм нужно всегда выбирать наиболее эффективный, а вот «железом» его обеспечивать исходя из возможностей. Наша власть почти всегда поступает наоборот. «Модернизирует» производство, нисколько не считаясь с располагаемыми ресурсами. Хотя достойные примеры «цифровизации» имеются даже в госструктурах, не говоря уже про ПВТ. Но это – скорее исключения, чем правило: недаром о ПВТ так много говорят.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»