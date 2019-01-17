Бабич: России выгодно, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти 5 17.01.2019, 15:30

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Михаил Бабич

Посол РФ в Беларуси выступил с неожиданным заявлением.

Россия будет рада, если Беларусь отыщет альтернативных поставщиков нефти, поскольку это позволит перепродать высвободившиеся объемы нефти и получить дополнительные налоговые доходы в бюджет, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич, передает interfax.by.

«Что касается альтернативы, по которой поставлена задача президентом Беларуси (найти альтернативного поставщика нефти для заводов страны. — ИФ), то ответ, возможно, будет неожиданным. Если Беларуси удастся выполнить поручение своего президента, то мы, безусловно, будем этому только рады», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«Рады почему? Если наши партнеры найдут нефть дешевле российской, они больше заработают — и мы не можем этому не радоваться. Нужно понимать, что Россия сейчас поставляет 18 млн тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов. Итого выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти итого где-то 2 млрд 300 млн долларов», — сказал Бабич.

В ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских заводов, то есть с 2020 года объем для переработки, на которую нужно будет поставить нефть, — 24 млн тонн. Если это будет российская нефть, то выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет», — отметил он.