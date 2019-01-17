От взяток до мошенничества: Экс-директору Дворца спорта инкриминируют 178 эпизодов 17.01.2019, 15:57

Фото: Павел Мурашко, TUT.BY

Сергей Пранович взятки принимал не только деньгами, но и в виде дрели, микроволновой печи, билетами на концерт, алкоголем.

Следственный комитет завершил расследование в отношении бывшего директора «Дворца спорта» Сергея Прановича, сообщает tut.by.

По данным следствия, 58-летний директор с 2012 по 2018 год получал от представителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток деньги за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования предприятия.

По результатам расследования установлено 178 эпизодов противоправной деятельности мужчины: получения взяток, мошенничество и другие. Согласно материалам уголовного дела, общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более 78 тысяч рублей.

Ему предъявлены обвинения по ряду статей: ч. 2 ст. 430 (Получение взятки повторно, в крупном размере), ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 430 (Покушение на получение взятки), ч. 5 ст. 16 ч. 2 ст. 431 (Подстрекательство в даче взятки), ч.1 ст. 210 (Хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 и ч. 3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере).

Следователями наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 370 тысяч рублей. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, бывший директор Дворца спорта Сергей Пранович был задержан 5 февраля 2018 года с поличным в своем служебном кабинете. В КГБ рассказали, что он постоянно брал взятки от тех, кто хотел воспользоваться помещениями Дворца спорта. Суммы составляли 100 до 1,2 тысячи долларов — в зависимости от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки. Деньги поступали практически каждый рабочий день — до 20 достоверно установленных фактов в месяц. Взятки принимались не только деньгами, но и в виде дрели, микроволновой печи, билетами на концерт, алкоголем.

Позже задержание Сергея Прановича прокомментировал Лукашенко. «Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился», — рассказал правитель.