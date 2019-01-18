Соболенко и Саснович выбыли из одиночного разряда Australian Open 10 18.01.2019, 9:10

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АРИНА СОБОЛЕНКО (СЛЕВА) И АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: REUTERS

Белоруски уступили представительницам США и РФ.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Австралии — первого в новом сезоне турнира Большого шлема, сообщает tut.by.

В 1/16 финала посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах уступила 17-летней представительнице США Аманде Анисимовой (№ 87 WTA) — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 65 минут.

Соболенко — Анисимова — 3:6, 2:6

Эйсы: 3−4.

Двойные ошибки: 4−1.

Попадание первой подачи: 68% (39 из 57) — 67% (35 из 52).

Выигрыш первой подачи: 62% (24 из 39) — 80% (28 из 35).

Выигрыш второй подачи: 33% (16 из 18) — 53% (9 из 17).

Реализация брейк-пойнтов: 0% (0 из 1) — 36% (4 из 11).

Выходы к сетке: 43% (3 из 7) — 100% (3 из 3).

Очки, выигранные на приеме: 27% (14 из 52) — 40% (23 из 57).

Активно выигранные очки: 12−21.

Невынужденные ошибки: 13−9.

Все выигранные очки: 45−64.

Максимальная скорость подачи: 187 км/ч — 173 км/ч.

Средняя скорость первой подачи: 172 км/ч — 164 км/ч.

Средняя скорость второй подачи: 151 км/ч — 151 км/ч.

Первый сет Арина Соболенко начала с проигрыша своей подачи. Затем соперницы трижды обменивались выигрышами геймов на своей подаче, после чего Анисимова взяла и свою (5:3), и чужую подачи (6:3), оформив победу в первом сете.

Второй сет юная американка начала с брейка и двух геймов, взятых на своей подаче (3:0). Затем оппонентки выиграли по 2 гейма на своих подачах (5:2), после чего Анисимова поставила точку в этом поединке, выиграв гейм на чужой подаче (6:2).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович также завершила выступления в одиночном разряде Australian Open на стадии 1/16 финала.

В поединке 3-го круга Александра Саснович (№ 31 WTA) в двух сетах проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (№ 44 WTA) — 0:6, 3:6. Матч длился 60 минут.

Саснович — Павлюченкова — 0:6, 3:6

Эйсы: 4−2.

Двойные ошибки: 2−2.

Попадание первой подачи: 58% (25 из 43) — 64% (30 из 47).

Выигрыш первой подачи: 64% (16 из 25) — 77% (23 из 30).

Выигрыш второй подачи: 22% (4 из 18) — 65% (11 из 17).

Реализация брейк-пойнтов: 0% (0 из 1) — 44% (4 из 9).

Выходы к сетке: 50% (2 из 4) — 83% (5 из 6).

Очки, выигранные на приеме: 23% (11 из 47) — 49% (21 из 43).

Активно выигранные очки: 18−15.

Невынужденные ошибки: 25−8.

Все выигранные очки: 33−57.

Максимальная скорость подачи: 172 км/ч — 172 км/ч.

Средняя скорость первой подачи: 158 км/ч — 163 км/ч.

Средняя скорость второй подачи: 142 км/ч — 134 км/ч.

Первый сет Александра Саснович проиграла всухую, причем сумела навязать россиянке борьбу лишь в пятом и шестом геймах.

Во втором сете соперницы сначала дважды обменялись выигрышами геймов на своих подачах (2:2), а затем Павлюченкова ушла в отрыв, взяв и свою, и чужую подачи (4:2). В оставшихся геймах теннисистки брали очки на своих подачах, что оказалось на руку россиянке, которая не упустила добытого преимущества.