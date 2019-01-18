Дырявое корыто — 2 4 Константин Скуратович

18.01.2019, 11:49

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Константин Скуратович

И в России, и в Беларуси государства средствами пропаганды облагораживает образ СССР.

Российский «Левада-центр», проведя опрос населения России на предмет его сожалений по поводу распада СССР, установил, что в 2018 году число ностальгирующих достигло максимума за последние десять с лишним лет. Их доля составила 66%.

Больше других о распаде СССР сожалеют пожилые люди (55+), но к ним все чаще присоединяется молодежь (18-24). То есть те, кто родился «не в СССР».

Как считают социологи, нынешнее обострение ностальгии обусловлено повышение пенсионного возраста, которое отразилось в иррациональном представлении населения о мощном государстве и его сильной экономике, которые обеспечивали благосостояние для всех. При этом забываются и дефицит, и карточная система прошлых лет. Особенно на фоне роста обеспокоенности в настоящем. Кроме того, сожаления о прошлом усиливаются романтизацией всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо. К сожалению, изучают историю, которая активно переписывается, оправдывая сталинские репрессии и дезавуируя демократические преобразования 90-х и так далее.

Впрочем, на мой взгляд, удивляться следует не столько тому, что СССР развалился, а тому, что просуществовал без малого 70 лет.

Он был уникальным

Ведь СССР был самым нетипичным в мировой истории государством, декларированным им целям, которые предрекали ему скорую гибель. На самом же деле, болел он много и долго, но умер в самом расцвете сил. Когда, например, вышел на лидирующие позиции в мире по добыче угля, нефти, газа, выплавке чугуна и стали, производству хлопка, квашеной капусты, медовых пряников и цемента на душу населения и достиг замечательных статистических показателей не только в экономике, но и во всех других сферах общественной жизни.

СССР был уникальным государством и по той причине, что по мере своего самоутверждение в мире, численность его противников возрастала гораздо быстрее, чем росла численность его искренних сторонников и союзников. Когда, например, Страна Советов победила в Великой Отечественной войне, выступив равноправным победителем-союзником по антигитлеровской коалиции, численность ее потенциальных, реальных и латентных (в странах соцлагеря и в самом СССР) противников только увеличилась.

Этот факт по-своему объяснил знаменитый летчик Александр Покрышкин: «Все сошлись в одном. Война в Европе закончилась, но капиталистическое окружение осталось».

В Декларации об образовании СССР (30 декабря 1922 года) отмечалось, что после образования «советских государств», мир раскололся на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма. В первом все плохо — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство, шовинизм и национальное угнетение, империалистическое зверство и война. Во втором — лепота: взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.

Главным инструментом перестройки общественных отношений «в лагере Советов» является диктатура пролетариата, сплотившая вокруг себя «большинство населения», которому удалось отбиться от нападений мирового империализма, врагов внешних и внутренних. А после приступить «к мирному хозяйственному строительству».

Но оказалось, что при раздельном существовании республик восстановление и развитие народного хозяйства невозможно. С другой стороны, неизбежным становиться создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения. С третьей стороны, сказано в Декларации, само строение советской власти, интернациональной по своей воле, толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью.

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее преуспевание, и свободу национального развития народов.

В резюме подчеркивается, что СССР создается «волей народов», является добровольным объединением равноправных народов, обеспечивает за каждой республикой право свободного выхода из Союза, что доступ открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем.

То есть СССР создается сейчас, но ориентируется на будущее. Развивая заложенные в октябре 1917 года принцип мирного сожительства и братского сотрудничества народов, новое союзное государство послужит «верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».

Отцы-основатели от своих прав отказались

Отцами-основателями СССР стали РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (федерация Грузии, Азербайджана и Армении), к которым позже присоединялись другие союзные республики. А тогдашние руководители республик, выступая от имени народов, уступили их суверенные права высшим органам управления Советского Союза.

В его ведение были переданы представительство союзных республик в международных отношениях, в объявлении войны и заключения мира, в установлении систем внешней и внутренней торговли, в установлении основ организации вооруженных сил СССР и остальное, что прежде относилось к суверенитету советских республик. Это законодательство о труде, народном просвещении, народном здравоохранении, стандартизации, статистике, гражданстве, право общей амнистии.

Центру передавались утверждение единого государственного бюджета, установления единого землеустройства, пользования недрами, лесами и водами, переселения людей, установление основ судопроизводства, гражданского и уголовного союзного законодательства.

В СССР устанавливалась революционная законность, которой ведал Верховный суд, а для борьбы с внутренними и внешними контрреволюционерами — Объединенное Государственное политическое Управления (ОГПУ).

Иными словами, союзные республики были совершенно бесправными в отношениях с центром, поэтому считать их государствами можно абсолютно условно. Например, они были лишены внешнеполитических прав, не могли заключать мир или объявлять войну другим странам. Такими же бесправными они были в проведении своей внутренней политики, которая определялась Центром и подчинялась декларированной целью «объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику». А это господа-товарищи, воздыхатели по СССР, не что иное как откровенное признание в стремлении к достижению полного господства в мире.

Этой цели отдавалось все, что могло быть создано и создавалось в СССР.

Текст Союзного договора завершался статьей, которая сохраняла права свободного выхода из СССР, что логически вытекало из декларативного утверждения о добровольном ее вступлении в Союз. Но механизм выхода никогда не обсуждался и не разрабатывался. Поскольку выход республики из Союза мог бы нанести непоправимый вред всему Союзу, который при этом неизбежно терял монолитность, что только и обещало успех в борьбе с мировым капитализмом.

Ограниченный суверенитет

Семьдесят лет спустя всем, в том числе советским людям, стало очевидно, что борьба с этим злом провалилась. Не могла не провалиться, поскольку СССР ставил перед собой абсурдные задачи, преследовал химерические цели. Сегодня называют персональный список разрушителей СССР. В первую очередь, это «беловежские зубры» Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Хотя они только констатировали случившийся факт, согласились с ним, реализуя в качестве руководителей союзных республик, ставших к этому времени независимыми, право на выход из Союза, гарантированное им Союзным договором 1922 года.

К началу 60-х в коммунистическом движении (в СССР) было сделано заявление об образовании мировой социалистической системы — социального, экономического и политического содружества суверенных государств, идущих по пути социализма и коммунизма, объединенных общностью интересов и целей, узами международной социалистической солидарности. Утверждалось, что страны Содружества имеют однотипную экономику — общественную собственность на средства производства, однотипный государственный строй — власть народа во главе с рабочим классом и его авангардом — коммунистическими и рабочими партиями, единую идеологию — марксизм-ленинизм.

Время от времени страны-участницы старались избавиться от излишней опеки СССР в решении этих вопросов, а иногда возникали эксцессы, часто поневоле провоцируемые Кремлем, поскольку «старшие товарищи» не могли найти консенсус между собой на предмет, по какой тропинке в данный момент нужно шагать к коммунизму. Например, после ХХ съезда КПСС в Венгрии приступили к десталинизации общества, в Чехословакии, под впечатлением косыгинских экономических реформ, попытались «встроить» в командно-административную систему механизм рыночного управления экономикой.

И всегда получалось так, что руководство европейских соцстран обгоняло своих учителей в реализации ими же подготовленных для всех новаций. Их приходилось притормажиывать, в том числе силой. А после августа 1968 года в западной политологии было сформулировано понятие доктрины Брежнева, которая адекватно описывало «миролюбиво-агрессивную» внешнюю политику СССР с момента его исторического появления и до самых последних дней своего существования.

В основе ее лежал принцип пролетарского интернационализма, следуя которому социалистические страны помогали другу-другу преодолевать трудности в процессе социалистического строительства. Мы победим, если будем вместе. В каждой отдельно взятой из этих стран могли возникнуть отклонения от генеральной линии, включая такие, которые угрожают реставрацией капитализма в обществе. И если такая опасность возникнет, когда оказывается, что ослабевшая страна не способна предотвратить беду, даже тогда, когда она не просит о помощи, то все остальные страны наваливаются на это ослабевшее звено и оказывают ей солидарную помощь. Лечат его от реставрации капитализма.

Основным средством профилактики этой болезни оказывается повсеместно и любыми средствами реализуемая практика «ограничения суверенитета». При этом, традиционное представление о суверенном — независимом, автономном, неподвластном, самостоятельном, самоуправляющемся, превращается в свой антоним — о зависимом, подчиненном, не способном к самоуправлению. Но поскольку потенциальная угроза реставрации капитализма, а вместе с ней опасность утраты независимости и суверенитета для «ослабших соцстран» исходит только со стороны империализма. При этом реставрация капитализма в соцстране приравнивалась к потере ею государственного суверенитета, что не могло не угрожать единству мировой социалистической системы в целом.

Польша предпочла самолечение

Иными словами, ответственность за сохранение суверенитета любого социалистического государства возлагается на все социалистические страны, поскольку суверенитет является их общим системным достоянием. Но больше других эта проблема беспокоила СССР — оплот мирового социализма, его архитектора, заказчика, подрядчика и инвестора в этот мировой проект. Для него было трудно потерять и маленькую Албанию.

А что уж говорить о Польше, имевшей драматическую тысячелетнюю историю, не безупречное реноме, но чрезвычайную популярность в мире, сложные отношения с ближайшими соседями, особенно с Советским Союзом. С которым приходилось часто воевать, проигрывать, быть на первых ролях в списке его вынужденных союзников, когда более приличного партнера не найти, или бить его искренне и весело при первой возможности.

Поэтому в Польше (в Польской Народной Республике) все знали о практике «ограниченного суверенитета». Хотя бы по той причине, что в августе 1968 года она помогала СССР «лечить Чехословакию от капитализма». А вначале 80-х по иронии истории сама ПНР заболела «на капитализм и демократию». Страна в это время переживала тяжелейший экономический кризис, который был спровоцирован руководством ПОРП и правительства, что вызвало массовый и энергичный протест трудящихся. На этой волне возник независимый профсоюз «Солидарность», который выводил на улицы тысячи протестантов. В марте 1981 года в стране произошла самая крупная в истории забастовка, участие в которой приняли около миллиона человек.

На 17 декабря 1981 года «Солидарность» запланировала проведение общенациональной забастовки, отказываясь от переговоров с правительством. Советские товарищи демонстрировали свою готовность оказать ПНР помощь в отражении империалистических происков, что, как утверждают эксперты, совершенно оправданно, руководство государства и партии в лице генерала Ярузельского решилось на самолечение больного организма — ввело военное положение. Таким образом открытая гражданская оппозиция властям была подавлена силовыми методами. И ей пришлось уйти в подполье. Спустя полтора года военное положение отменили, оппозиционеров вынудили снизить активность, но это внешнее умиротворение не обещало властям ничего хорошего.

В СССР этому вопросу придавали исключительное значение, но должным образом проблему не оценили.

Plusquamperfekt

Когда осенью 1989 года в европейских соцстранах начались антикоммунистические революции, которые завершились смещением просоветских коммунистических режимов в социалистическом содружестве, советские товарищи восприняли их как историческое недоразумение. Хотя на самом деле потеря этих стран для социализма предопределила и быстрое исчезновения СССР, который готовили на роль паровоза, способного притащить в коммунизм все остальные страны.

В СССР в это время активно спорили о том, как нам перестроить, обустроить страну, демократизировать, ускорить экономику, ограничить всевластие КПСС, ввести многопартийность, повысить полномочия советов, но большинство дуэлянтов понимали, что это Plusguamperfekt и речь идет о давно предшествующем времени.

За десятилетия страна потратила столько ресурсов, сил, жизней, но не добилась ни одной из провозглашенных целей. То есть исторически изжила себя. Точку в этой истории поставили Вискули, после было образовано СНГ, которое начало разваливаться в тот же момент, когда договор подписали руководители новых независимых государств. Они оказались по своим проблемам похожими, но разными по возможностям и интересам. Россия в этом деле сыграла выдающуюся роль. Выступая фактической преемницей СССР, она постаралась подчинить себе всех других участников.

Дальше и глубже она продвинулась в разборках с Беларусью. Партнеры даже договорились создать нечто наднациональное в «cоюзном государстве», подготовленное по советским лекалам, но объективное различие стратегических интересов, целей и возможности преобладает над всеми тактическими соображениями.

И в России, и в Беларуси государства средствами пропаганды облагораживает образ СССР, малюют привлекательную картину для массового потребителя и добиваются в этом деле очевидных успехов. Но возможностей для возрождения СССР у них нет.

В одну и ту же реку нельзя вступить дважды. Тем не менее, российские СМИ занялись обсуждением проекта «СССР-2» и часто находят убедительные аргументы в его пользу. По мнению многих, он будет разительно отличаться от своего прототипа. Но в таком случае, он не будет СССР. Лучше? На мой взгляд, хуже. Хотя бы потому, что СССР создавался стремительно, буквально на одном дыхании. Организаторы сумели рассмотреть, что создали, намного позже. Когда что-нибудь изменить и улучшить в нем стало невозможно. Когда вместо ожидаемого океанского лайнера их взору предстало дырявое корыто.

А нынешняя посудина прохудилась еще в процессе обсуждения.

Поэтому можно согласиться с российским министром иностранных деле Сергеем Лавровым, который говорит, что создать общую конституцию и парламент с Беларусью пока невозможно.

А я добавлю, что и то, и другое пока невозможно создать что в Кремле, что в Минске.

Константин Скуратович, «Белрынок»