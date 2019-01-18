Как белорусу получить многократный «шенген» на год 18.01.2019, 12:26

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Актуальная информация после отмены виз «на закупы».

Шенгенская виза для многих белорусов — как окно в Европу. Если она есть, значит, есть и возможность там отдохнуть или закупиться. Новость о том, что Польша с 2 января перестала выдавать визы «на закупы», многих огорчила. Как все-таки получить шенгенскую визу на год, реально ли собрать документы на нее самому, куда их подать и от чего зависит, дадут визу или нет, пишет tut.by.

Зачем нужна шенгенская виза?

По сути шенгенская виза разрешает въезд в страны Шенгенского соглашения. Ее выдают в консульском учреждении шенген-стран.

В Шенгенскую зону входит 26 стран. Это Литва, Польша, Латвия, Эстония, Германия, Чехия, Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Это значит, что между этими странами нет пограничного контроля и, получив шенгенскую визу одной из этих стран, можно путешествовать и по другой стране.

Белорусы часто обращаются за шенгеном?

По данным Генерального директората по миграции и внутренним делам Еврокомиссии, в 2017 белорусам выдали более 710 тысяч краткосрочных шенгенских виз. Речь идет о визах типа «С». Это самая привычная для белоруса виза. Она может быть однократной или многократной со сроком пребывания в шенген-зоне 90 дней в течение 180 дней (примерно полгода). Однократная виза позволяет въехать в шенген-зону один раз, многократная — несколько.

Визу типа «С» в том числе выдают, если человек едет в шенген-страны с туристической целью или к родственникам. Интересно, что виза сама по себе не является единственным основанием для въезда в другую страну. Пограничники могут попросить показать, например, обратные билеты, бронь в отеле или доказать наличие достаточного количества денег, и уже на основании всех документов принять решение, впускать вас в страну или нет.

Где чаще всего белорусы получают визу?

Чаще всего краткосрочную шенгенскую визу белорусы получают в консульских учреждениях Польши. В 2017 году виз такого типа выдали 307 608. В целом в 2017 году Польша выдала гражданам Беларуси более 418 тысяч виз всех типов. В том числе и долгосрочных национальных виз типа «D».

В целом топ выглядит так:

Большинство из виз, которые получают белорусы, — многократные. Их более 578 тысяч из более 710 тысяч за 2017 год.

Кто чаще всего отказывают в визах?

Белорусам в принципе очень редко отказывают в получении визы. По данным Генерального директората по миграции и внутренним делам Еврокомиссии, в 2017 году отказали 0,3% заявителям, которые подавались в консульства стран Шенгена. Лучше, чем у нас, показатель только у граждан Дании. Такой же процент отказов, как и у нас, у жителей Гватемалы.

Чаще всего в краткосрочных шенгенских визах отказывают гражданам Нигерии. В их случае отказ по 52,5% визовым анкетам.

Из стран Шенгена в визах белорусам в 2017 году чаще всего отказывали французы. Это происходило в 1,9% случаев. В том же году в краткосрочных шенгенских визах нам практически не отказывали чехи и словаки. В консульстве Чехии это произошло четыре раза, Словакии — один.

Какие документы нужны, чтобы податься на визу?

Чтобы податься на краткосрочную шенгенскую визу в консульствах стран Шенгена, нужно подготовить перечень документов. Во всех консульствах он примерно одинаковый. Допустим, вы планируете отдохнуть в Литве, в этом случае нужны следующие документы:

1) Анкета. Ее можно найти на сайте посольства Литвы или официального визового центра. С посольствами других стран — ситуация такая же.

2) Фото. Нужно внимательно изучить требования к фото. Их также можно найти на сайтах консульств и визовых центров.

3) Паспорт и копии страниц с личными данными.

4) Медицинская страховка.

5) Справка с места работы о том, кем вы работаете и как долго, о вашей зарплате за последние три месяца.

6) Выписка с банковского счета за последние три месяца.

На сайте каждого посольства опубликован список необходимых документов и все нюансы по ним.

Специалист по визовой поддержке одного из белорусских турагентств рассказала об особенностях при подаче документов на визу типа «С» с целью поездки «туризм» в самые популярные у белорусов консульства шенгенских стран.

Итак, в литовском консульстве помимо справки с работы и о зарплате, обязательно нужна выписка с карт-счета. Карта при этом должна быть международной. Эти документы должны быть на русском языке. Бронь отеля при этом и билеты не нужны.

В польском консульстве просят бронь отеля и транспортные документы. Речь идет об оплаченных авиабилетах, билетах на поезд или автобус. Если вы едете на своей машине, то нужны копия водительских прав и техпаспорт на авто. Выписка со счета не нужна, если зарплата в месяц составляет 500 рублей и более.

При подаче документов в латвийское консульство бронь отеля должна быть обязательно полностью оплаченной. Любопытно, что транспортные документы нужно прикладывать к пакету документов только жителям Витебской области. Выписка со счета также не нужна, если зарплата в месяц — 500 рублей и более.

Для немецкого консульства нужно, чтобы и отель, и билеты были оплачены. Фото обязательно должно быть глянцевым. Справка с места работы должна быть на английском или немецком языке, или должен быть перевод с русского или белорусского на эти языки. Заверять перевод не нужно. Выписка с карт-счета при подаче документов в немецкое консульство необязательна. Ее можно приложить, если у заявителя зарплата менее 500 рублей в месяц.

Для подачи документов на визу во французское консульство нужно, чтобы фотография была на сером фоне, на белом — нельзя. Отель и билеты должны быть оплачены.

Для чешского и венгерского консульств желательно, чтобы были оплачены брони отелей и билеты.

Для подачи документов в итальянское консульство важно, чтобы были оплачены билеты, при этом отель может быть забронирован без предоплаты. Для подачи в эстонское консульство лучше всего, чтобы оплачено было все: и отель, и билеты.

По оценкам специалиста турфирмы, консульство Словакии чаще выдает однократные визы. Эти слова подтверждают и цифры. По данным Генерального директората по миграции и внутренним делам Еврокомиссии в 2017 году из 4146 шенгенских виз белорусы получили 1871 многократных. Это 45,1%.

Эксперт также отмечает, что немцы тоже часто открывают однократные визы, а для многократной при подачи документов важно приложить доказательства оплаченного проживания на вторую поездку. Среди шенгенских виз типа «С», которые в 2017 году немцы выдали белорусам, 58,7% были многократными.

По оценкам специалиста, часто многократные визы открывают в литовском, польском, латвийском консульствах. В 2017 году в литовском консульстве в Минске из шенгенских виз типа «С», выданных белорусам, 93,2% были многократными, в польском консульстве в Минске — 78,5%, в латвийском в Минске — 77,6%.

На какой период можно запрашивать визу?

Запрашивать визу можно на срок до пяти лет даже, если вы ни разу не были в этой стране и подтверждаете только конкретную туристическую поездку. Другой вопрос — на сколько вам визу дадут и дадут ли вообще. Этот момент остается на усмотрение консула. Поэтому в ваших же интересах собрать весь перечень документов и указывать там правдивую информацию.

Где можно подать документы?

Документы на визу можно подать в любом консульстве страны, куда вы планируете ехать, или же в официальном визовом центре. Визовый центр возьмет с вас еще сумму за сервисные услуги. Например, в литовском центре она составляет в переводе 18/ 20 евро, в польском — 11 евро.

На подачу документов нужно зарегистрироваться заранее.

Сколько стоит виза?

Визовый сбор для взрослых — 60 евро.

Если подал документы, то точно получишь визу?

То, что вы подали документы на визу, еще не значит, что ее получите. Опять же это решение принимает консул. Если визу не дали, то визовый сбор не возвращается.

Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Еврокомиссии указывает, что в случае отказа в визе можно подать апелляционную жалобу. При этом в уведомлении об отказе должна быть описана причина, процедура и сроки

подачи апелляции.

Если вам отказали, подавать документы на визу можно снова в том же консульстве, но стоит учесть причину, по которой отказали раньше.

Обязательно ли въезжать через страну, которая выдала визу?

Если вы получили шенгенскую визу, например, в польском консульстве, то не обязаны выезжать в шенгенскую зону именно через Польшу. Вы можете пересекать границу любой страны Шенгена.

При этом с визой, выданной одной страной Шенгена, можно путешествовать и по другой стране. Но документы на визу вы должны подавать в консульство страны основного назначения.