Лукашенко: Мы не против общей валюты с Россией 53 18.01.2019, 15:19

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Диктатор заявил, что он не против «объединения с Россией».

Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.

Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси, передает корреспондент БелТА.

«Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую.

Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», - заявил диктатор.

«Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас», - заявил Лукашенко.