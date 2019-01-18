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Мэй обсудит дальнейшие действия по Brexit со своими министрами и лидерами ЕС

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  • 18.01.2019, 15:50
Тереза Мэй
Фото: Getty Images

Премьер Великобритании уже проводит телефонные разговоры с лидерами Евросоюза.

Британский премьер-министр Тереза Мэй проведет серию встреч со своими министрами в пятницу, чтобы обсудить дальнейшие шаги по Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг Мэй провела телефонные разговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и голландским премьер-министром Марком Рютте, и в течение выходных у нее запланированы еще несколько переговоров с лидерами ЕС.

В Еврокомиссии сообщили, что президент Жан-Клод Юнкер проведет телефонный разговор с Мэй в пятницу вечером.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.

Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может быть отложен процесс выхода страны из ЕС.


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