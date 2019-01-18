Минное поле России 4 Саша Сотник, sotnik-tv.com

18.01.2019, 19:59

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САША СОТНИК

Самые трудоспособные и образованные россияне бегут от Путина.

Хорошо, что существуют форумы. И если на приличные, типа Давосского, российских скрепоносцев просят не приезжать, то на доморощенных – типа Валдайского или Гайдаровского – можно отыграться по полной. Взгромоздиться на трибуну, как это сделала мадам Голикова, и предложить переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России, а заодно – усовершенствовать стандарт его оценки. А еще поступило предложение прекратить проводить расчет ВВП. А то Росстат не справляется: вечно выдает какие-то неприятные цифири. Уже и главу Росстата поменяли, а итоги все равно нехорошие. «Статистика находится «в определенном тупике», - заявил Медведев на Гайдаровском форуме в Москве. – Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт и надо ли вообще его считать. Может, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики?» Мелковато мыслит наш премьер. Ширше надо. Пора отказаться от экономики вообще.

Что это за наука такая? А то пишут-докладывают, цифры какие-то, макро-микро, голова пухнет. Взять Дерипаску, поделить его на условную Марьиванну, добавить Киселевского перцу – и вот вам вполне удобоваримый омлет, порционно подающийся через останкинское окно раздачи. Привыкший ко всему потребитель сожрет и не поморщится, а те, кого стошнит – и так уже пакуют чемоданы с вещами первой необходимости.

По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за третий срок президентства Путина страну покинули 1 миллион 700 тысяч человек. Но это – по «причесанным» данным Росстата. По данным США, Чехии и Венгрии – выехало гораздо больше: в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в Росстате. Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших страну, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю – только Индия и Мексика. Большинство эмигрантов из России 2017 года – люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом – более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое. Пики запросов на эмиграцию приходятся на начало 2014 года – сезон аннексии Крыма, и март 2018 года, когда Путин в четвертый раз стал президентом России. Проще говоря, самые трудоспособные и образованные бегут от Путина и его банды беспредельщиков.

Многое познается в сравнении. Если отмотать на 15 лет назад – имеющий память да вспомнит совершенно иную атмосферу в стране. Иные прилавки с ассортиментом и ценами, другой уровень жизни, отличные от нынешних ощущения и надежды. Ведь вся эта убийственная «стабильность» началась не сразу. Она входила в жизнь постепенно: по мере рукотворного сужения площади законности в России. Сначала СМИ были захвачены бандитами и превращены в развлекательно-пропагандистский лепрозорий, потом произошла зачистка судейского корпуса, следом за этим милиция окончательно превратилась в бандформирование, а чиновники – в «местных смотрящих по путинскому призыву». Наконец, пересменка 2008 года с войнушкой в Грузии и подверстыванием Конституции под возвращение путинской Годзиллы уже на 6 лет – довершила процесс узурпации власти. Чем больше образовывалось брешей в секторах, где когда-то существовал хоть какой-то закон – тем чаще их затыкали дурно пахнущей паклей беспредела. В итоге вся Россия превратилась в одну большую брешь, заткнутую этой паклей. От нее плохо пахнет, атмосфера зловония душит всех, но Кремль истошно твердит о новых свершениях: «Вот сейчас осуществим прорывы, реализуем нацпроекты Путина – и заживем!..»

Когда-то твердили о мифическом «Плане Путина» - дескать, он был. На поверку оказалось, что это не план вовсе, а кокаин, которым обнюхалась вся государева «вертикаль», после чего наполнилась наркотическим величием и снялась в мультфильмах про летающие ядерные боеголовки. Но весь этот неадекват адресован исключительно плебеям, застывшим у телеящика. Собственным детям нарко-кремлятина гарантировала жизнь в Европе и США. Дочь Лаврова – Екатерина – живет и учится в Колумбийском университете в США, Екатерина Путина живет в Германии, Мария – в Голландии, Елизавета Пескова не вылезает из Франции, Илья Медведев учится в Масачусетском университете, дочери вице-спикера Госдумы Железняка – две живут в Лондоне, одна – в Швейцарии; и так – по всему списку занюханных кремлевских патриотов.

А вы, россияне, держите новые налоги и повышение цен. Займитесь выживанием, если не можете уехать. Нищеброды нигде не нужны. И вообще – пора закрыть страну, чтобы не шастали. Для начала – налог на выезд, 500 рублей. Потом можно будет незаметно поднять до 10 тысяч. Даже если едешь один – и то призадумаешься, а если всей семьей из 4 человек, то 40 тысяч – это серьезный финансовый камень преткновения. И – глядишь – никто уже никуда не едет, все остаются на скрепной территории.

Шерсть и клыки отрастают незаметно. Происходит это годами. Кто сегодня вспомнит, когда и с чего именно начался этот процесс превращения пост-советского человека, инстинктивно стремившегося к евроинтеграции, в одичавшего от страха и подозрений мохнатого агрессора? Кто развил в нем этот атавизм, захвативший организм полностью? Неужели дело только в Путине и его банде?

Никто не заставлял людей с высшим, как говорят, образованием сидеть и заряжать у телеящика кремы и воду. Никто насильно не усаживал их к экрану раскачиваться под сеансы Кашпировского. Они сами заряжали и раскачивались. В итоге рассосалось все, включая последние извилины, и в голове заиграл Гимн СССР. И во рту появился привкус пломбира. И мощные войска снова взяли какую-то «высоту», и на ней закрепились. И мы вновь стучим с трибуны каблуком. И нас опять боятся и ненавидят.

Вот только что делать с безработицей и счетами? С недоступными по ценам продуктами и коллекторами, что ломятся пока еще в соседнюю дверь, а завтра ворвутся к тебе? Россия вступила на минное поле выживания. До края дойдут далеко не все. И остановиться – не вариант: замерзнешь. А двигаться – опасно. Остается только придумать лозунг: за что, в случае чего, погибнешь? За Родину? За Путина? Или за дочь Пескова – Лизу?..

Саша Сотник, sotnik-tv.com