Часики тикают Богдан Нагайло, Liga.net

18.01.2019, 21:01

Тереза Мэй

Фото: AP

Что Тереза Мэй намерена делать с Brexit.

В последние годы под руководством консервативных лидеров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй британская политика превратилась в парад невиданных просчетов. Политики не только отделили Великобританию от Европейского Союза и поставили под сомнение ее экономическое и политическое будущее, но также раскололи британское общество и правящую Консервативную партию.

Кэмерон играл с огнем, когда пытался укрепить сплоченность своей партии референдумом о выходе из ЕС. Запущенный референдум привел к незначительной победе сторонников Brexit. А после отставки Кэмерона, которую такие итоги сделали неизбежной, Мэй почувствовала, что получила шанс, руководя процессом Brexit, войти в историю как вторая Маргарет Тэтчер.

Но когда стала очевидной вся ложь популистских заявлений и обещаний поборников Brexit, общественное настроение начало меняться. Более того - ЕС твердо стоял на своем и дал понять, что Британии придется столкнуться со всеми последствиями ее разрушительного ухода.

США, несмотря на первоначальное заявление президента Дональда Трампа, который приветствовал Brexit, остались в стороне.

Мэй выдавливала из правительства серьезных внутренних противников, таких как Борис Джонсон, потеряв на этом немало времени. На внешней арене она не смогла выстроить сильную позицию в переговорах с ЕС, а потому была вынуждена вырабатывать компромиссное соглашение, сглаживающее разрыв с ЕС. Но когда этот компромисс обозначился, Мэй поняла, что сделку, которую она в конечном итоге смогла согласовать в Брюсселе, не примут даже в ее партии, не говоря уж об оппозиционной Лейбористской. Она предполагала, что перспектива внезапного выхода из Евросоюза без всяких смягчающих условий заставит всех ее оппонентов смягчить позиции. Но никто не мог предвидеть, с какой огромной разницей в голосах - 432 против при 202 за - предложенное компромиссное соглашение будет провалено в Палате общин 15 января.

Хоть Мэй сумела пройти через голосование по вотуму недоверия, она ясно понимает, что ее дни в качестве премьер-министра сочтены, а Консервативная партия остается глубоко расколотой. И если принимать во внимание политические перспективы, отказ от Brexit на этом этапе просто ускорил бы ее политический крах.

Повторный референдум по Brexit возможен, но очень сложен. Если Мэй предложит этот вариант, ее раскритикуют за капитуляцию перед оппонентами выхода из ЕС. Но, похоже, именно в этом варианте заключается ее последний шанс продержится еще немного, поскольку срок окончательного разрыва с ЕС - 29 марта - неотвратимо приближается.

Есть надежда, что Брюссель предоставит Лондону больше времени для дополнительных переговоров. Это позволило бы согласовать более приемлемое соглашение по Brexit.

Однако этого уже не будет достаточно на данном этапе. Будущее Мэй как премьер-министра теперь зависит от десятка факторов, в том числе от того, будут ли назначены досрочные парламентские выборы, как отреагируют Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс.

Сегодня, когда тикают часы и кризис углубляется, вместо того, чтобы срочно активировать реальные межпартийные переговоры и найти консенсус (который, как она сама признала, совершенно необходим), она уже не осознает всю меру своей уязвимости и уровень критичности ситуации.

В кулуарах британские министры уверяют лидеров бизнеса, что они смогут предотвратить"жесткий Brexit". Предполагается, что парламент проголосует за законопроект, который расширяет применение Статьи 50 (статья в договоре ЕС, регламентирующая выход стран из состава Союза). Такое решние депутаты могут поддержать, хотя оно же рискует расколоть Кабинет министров. Голосование по нему может произойти на следующей неделе.

Богдан Нагайло, Liga.net