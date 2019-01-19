Алина Змушко установила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров брассом 19.01.2019, 9:52

Алина Змушко

Фото: vb.by

В Бресте продолжается открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде.

Алина Змушко стала чемпионкой на дистанции 200 метров брассом, сообщает БелТА. Она преодолела дистанцию за 2.25,54 минуты.

Второе место заняла Виктория Михолап (2.29,92), бронзовую медаль завоевала Юлия Лемке (2.30,79).

Змушко побила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров брассом, установленный в 2006 году Инной Капишиной (2.26,25).