В Москве провели пикеты за освобождение украинских узников Кремля 19.01.2019, 11:53

Фото: Ольгицца Вишневецька/Facebook

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию.

В столице РФ Москве 18 января активисты российской инициативы Стратегия-18 провели одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных Кремля и с требованием их освобождения.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Мы провели серию пикетов за освобождение узников "списка Сенцова", за освобождение пленных украинских моряков и журналистов, а также узников "дела Веджие Кашка", которых тюремщики стараются угробить без малейшего смущения. В Москве также не первый день идут, пикеты в защиту Эдема Бекирова. Ольга Мазурова, активистка и врач по профессии, требует освободить невиновного человека, пока он жив", – рассказала участница акции Вера Лаврешина.

Она также сообщила, что к месту их пикета подходили "необычные провокаторы в форменных куртках с надписью насчет предотвращения правонарушений".

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию Стратегия-18, названную в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

По данным правозащитников, более 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированном ею Крыму.

Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить находящихся там украинцев.