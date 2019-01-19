Звездные войны: США разместят в космосе дроны с лазерами и спутники-перехватчики 1 19.01.2019, 13:24

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Пентагон будет исследовать варианты размещения противоракетных систем в космосе.

Испытания новых видов американского вооружения могут провести уже через пару лет.

Несколько дней назад Европейский совет ядерных исследований объявил о планах построить новый, еще больший адронный коллайдер, стоимостью в $25 млрд. В Европе пока решают, стоит ли выделять такие деньги на сложные научные исследования или лучше потратить их на более серьезные проблемы, к примеру, борьбу с глобальным потеплением, пишет Новое время.

Пентагон будет размещать вооружение в космосе

Фото: defensenews.com

К счастью, президент США Дональд Трамп не верит в глобальное потепление, да и какие-то там бозоны, наверняка, ему тоже не очень интересны. Вместо этого, 45-й глава Штатов во всю разворачивает гонку вооружений.

Сперва он заявил о расторжении договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности, а сейчас и вовсе планирует возобновить Стратегическую оборонную инициативу Рональда Рейгана. Эту инициативу в 1983-м в народе прозвали "звездными войнами", поскольку она предусматривала размещение в космосе американского вооружения.

Теперь, согласно новой доктрине противоракетной обороны, Пентагон видит наибольшую угрозу в России, Иране, Китае и Северной Корее. Поэтому, американские власти планируют наращивать и развивать продвинутые системы вооружения не только на земле, но и в космосе.

Как передает издание N+1 со ссылкой на Defense News, действующие наземные системы ПВО могут быть неэффективными, особенно когда атакующая ракета возвращается в пределы атмосферы и падает на объект. Чтобы избежать ядерного загрязнения и поражения ложных целей, а не боевых блоков, руководство США рассматривает размещение противоракет прямо в космосе.

Специальные спутники должны нести по 10 ракет-перехватчиков, которые смогут атаковать вражеские баллистические ракеты. Администрация Трампа пока только просчитывает технологические и экономические возможности такого проекта, но, вместе с ним, в начале 2020-х планируют внедрить несколько других современных защитных систем.

В частности, возможна разработка новых спутников обнаружения баллистических ракет, которые смогут засекать запуски на ранних этапах и отслеживать передвижение гиперзвуковых летательных аппаратов в верхних слоях атмосферы. Авторы новой доктрины называют это "космическим сенсорным слоем".

Фото: EPA

Более интересна разработка беспилотного дрона с боевым лазером. Да, согласно Женевской конвенции, оружие направленной энергии запрещено использовать против людей, но, по плану, дроны будут атаковать не живые цели, а ракеты.

В теории, боевой беспилотник должен летать на высоте более 18 км, что должно обезопасить его от наземных систем ПВО. Хотя, эта идея рассматривается как одна из самых сложных, поскольку лазеры такой мощности и летательный аппарат, который сможет долгое время оставаться в нижних слоях стратосферы - задача явно не на пару лет.

Еще одной системой противоракетной обороны США, согласно новой доктрине, могут послужить истребители F-35 Lightning II. Пентагон планирует переделать их в "убийц межконтинентальных баллистических ракет", комплектуя эти самолеты наборами датчиков для отслеживания мобильных ракетных комплексов, которые являются одними из основных в военной доктрине Северной Кореи.

Напомним, что летом 2018-го президент США поручил Пентагону реорганизовать вооруженные силы страны и создать "отдельную, но равную структуру" космических войск.

Дональд Трамп планирует, что военно-воздушные силы должны быть разветвлены на две части, и космические войска станут шестым военным подразделением армии США после сухопутных, морской пехоты, береговой охраны, морских и воздушных сил.

Месяц назад, Трамп подписал указ о создании командования космическими войсками. Ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций и защита американских интересов в космосе.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск в качестве шестого рода войск завершится к 2020 году.