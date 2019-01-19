Четыре привычки в питании, которые белорусам надо менять ради здоровья 19.01.2019, 22:58

1,182

Эксперт дала важные рекомендации.

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова объяснила tut.by, какие пищевые привычки следует изменить белорусам.

Не употреблять много сахара и соли

Так как пищевые привычки белорусов схожи с питанием других народов, для нас актуальны все рекомендации Всемирной организации здравоохранения по здоровому питанию, отметила Екатерина Протасова. ВОЗ призывает употреблять не более 5 г соли (чайная ложка) и 50 г свободных сахаров в день (12 чайных ложек без верха). На то, сколько соли они съедают, следует обратить особое внимание женщинам.

Не переедать

«Многие белорусы едят, когда есть возможность, а не когда они голодны, — пояснила главный внештатный диетолог Минздрава. — Перекусывают между делом, не контролируют объем порции. Привычка „заедать эмоции“ формируется с детства: ребенок плачет, а ему засовывают в рот конфету. Свой вклад в переедание вносит и белорусская традиция хлебосольности. Любой праздник у нас означает продолжительное застолье, где люди не ограничиваются одной порцией».

Пить меньше алкоголя

Тут Екатерина Протасова также советует придерживаться указаний ВОЗ: не больше 12 г чистого алкоголя в день, но лучше совсем от него отказаться. Если переводить в популярные напитки, то это примерно банка пива (330 мл крепостью 5% — 13 г чистого спирта), бокал вина (140 мл крепостью 12% — 13,3 г чистого спирта) или рюмка крепкого алкоголя (40 мл крепостью 40% — 12,6 г чистого спирта).

Есть больше овощей и меньше копченостей

Екатерина Протасова поясняет: если люди едят меньше овощей, увеличивается частота случаев колоректального рака. ВОЗ говорит о необходимости употребления по крайней мере 400 г фруктов и овощей в день (не считая картофеля и других крахмалсодержащих корнеплодов). Что касается красного мяса, копченостей и колбас, то их, по наблюдениям главного внештатного диетолога Минздрава, белорусы съедают слишком много.