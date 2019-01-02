«Белнефтехим» передумал снижать цены на бензин? 7 2.01.2019, 12:53

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После Нового года топливо на заправках стоит столько же, сколько и 31 декабря.

31 декабря СМИ сообщили о том, что 2 января на одну-две копейки подешевеет автомобильное топливо. Журналисты ссылались на два источника, а также слова председателя концерна. Но цены остались прежними, судя по данным на сайте АЗС «Белоруснефть», сообщает kyky.org.

30 декабря Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим», в эфире телеканала «Беларусь-1» сказал: «Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен. Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и − что отрадно − по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января − второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение, цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины». 2 января стоимость барреля нефти Brent составляет 52,6 доллара.

Если бы цены на бензин понизились, то за литр АИ-92-К5-Евро беларусы отдавали бы 1,41 рубля, АИ-95-К5-Евро − 1,52, а ДТ − 1,53 рубля. Но они остались прежними: АИ-92 продаётся за 1,43 рубля, АИ-95 за 1,54.