Пять cамых больших мифов о похмелье 7 2.01.2019, 13:19

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Большинство известных рецептов не работают.

Выпивать – весело, а вот справляться с последствиями употребления алкоголя – не очень. Поэтому не удивительно, что люди по всему миру ищут способы смягчить похмелье, пишет «Новое время».

Рассмотрим же наиболее распространенные мифы в этой сфере с научной точки зрения.

«Обволакивание» желудка

Многие верят, что стакан молока перед употреблением большого количества алкоголя может уменьшить его влияние, обволакивая желудок. Жители средиземноморских стран используют с такой целью ложку оливкового масла. Но, с позиции биологии, нет такого понятия как «обволакивание желудка». Если и существует какой-то эффект, то это замедление опорожнения желудка.

Около 20% алкоголя всасывается в желудке, остальное – в кишечнике. Поэтому любая пища, содержащая жиры, протеины и даже углеводы, которая замедляет опустошение вашего желудка, очень незначительно замедляет всасывание алкоголя.

Обильный завтрак выводит остатки алкоголя

Согласно опросу, проведенному среди 2 тыс. британцев, жареная еда на завтрак оказалась излюбленным лекарством в борьбе с последствиями веселого вечера. Также, согласно исследованию, 26% опрошенных считают отличным похмельным завтраком тот, в котором есть яйца. Но есть ли научные основания так считать?

Исследование на крысах показало, что некоторый резон в этом есть. В яйцах содержится цистеин. Когда крысам вводили смертельные дозы ацетальдегида – токсина, вырабатываемого телом под воздействием алкоголя, – те из них, кто получал также цистеин, выживали с большей вероятностью. Но люди, конечно, не крысы. По крайней мере, большинство из них.

Кофе делает вас трезвым

Если вы пьяны и хотите быстро протрезветь, что вы делаете? Если верить фильмам, то пьете чашку крепкого черного кофе. Впрочем, наука с этим не согласна. Алкоголь действует комплексно и расслабляюще – вызывает головокружение, делает человека забывчивым. А вот кофе наоборот оказывает стимулирующее действие – приводит в состояние боевой готовности, но не справляется с головокружением и забывчивостью.

Исследование, которое изучало воздействие алкогольных напитков, содержащих и не содержащих кофеин, на вождение, показало, что кофеин минимально снижал действие алкоголя и мало влиял на способность водить и на быстроту реакций. Другое исследование показало, что кофеин может взбодрить, но не справится с головокружением и не восстановит память.

Вода перед сном делает голову ясной

В этом мифе, возможно, есть зерно правды. Все зависит от того, на каком этапе и с какими именно похмельными симптомами вы хотите справиться. К примеру, вода никак не поможет преодолеть головную боль, но снизит последствия обезвоживания и избавит от ужасной сухости во рту.

Виноград и зерно – ужасная парочка

Существует миф, что смешивание напитков ухудшает похмелье. Но это не так. Смешивание видов алкоголя просто-напросто повышает вероятность того, что вы выпьете больше. Ведь вы не сможете контролировать употребленное. «Я выпил четыре пинты, три шота и бокал вина? Или же три пинты, четыре шота и два бокала вина?». В химии алкоголя, будь то пиво или вино, нет особых различий.

Если вы действительно хотите избежать похмелья, лучше всего следовать определенным правилам. К примеру, не выпивать рекомендованный недельный максимум в 14 единиц алкоголя за один вечер. Пить медленно. Заедать и чередовать алкоголь с водой.