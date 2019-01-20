Премьер-министр Баварии стал новым председателем ХСС Германии 20.01.2019, 17:37

Маркус Зёдер

Фото: dpa

На посту председателя Маркус Зёдер заменил Хорста Зеехофера, который руководил партией в течение 10 лет.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер был избран председателем Христианско-социального союза (ХСС) Германии на внеочередном съезде партии в Мюнхене. На посту председателя он заменил Хорста Зеехофера, который руководил партией в течение 10 лет, передает radiopolsha.pl.

Кроме Маркуса Зёдера не было других кандидатов. За его кандидатуру проголосовали 87,4% делегатов съезда.

Также делегаты почти единогласно проголосовали за то, чтобы Хорст Зеехофер стал почетным председателем партии. Эту символическую функцию в настоящее время осуществляет еще два политика - Тео Вайгель (глава ХСС в 1988-1999 годах) и Эдмунд Штойбер (председатель ХСС в 1999-2007).

О намерении уйти в отставку с поста председателя партии на внеочередном съезде 19 января Хорст Зеехофер сообщил еще в ноябре. В опубликованном тогда пресс-релизе он не упомянул, как долго он собирается быть министром внутренних дел Германии. По данным источников немецкого информационного агентства dpa, он может покинуть ведомство еще до окончания срока правления.

Маркус Зёдер - это шанс для ХСС решить предыдущие споры, - написало международное агентство информации и новостей Associated Press. По мнению журналистов dpa, это также возможность обновления партии.

Христианско-социальный союз планирует провести внутреннюю реформу, «хочет быть более современным, молодым, более женственным и динамичным», - пишет dpa. Специальная комиссия под председательством генерального секретаря Маркуса Блума должна подготовить конкретные предложения по этому вопросу до октября.