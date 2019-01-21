Задержан начальник охраны концерта, на котором напали на мэра Гданьска 21.01.2019, 13:15

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Архивное фото charter97.org

Задержанный ввел в заблуждение органы правопорядка.

Полиция задержала руководителя охраны «Большого оркестра праздничной помощи» в Гданьске, на котором было совершено нападение на мэра Павла Адамовича.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Эва Бялик сообщила, что причиной задержания являются ложные показания, сообщает «Радио «Польша».

«Окружная прокуратура Гданьска задержала человека, который организовал и контролировал работу охраны „Большого оркестра праздничной помощи“ в Гданьске 13 января. Задержанный ввел в заблуждение органы правопорядка, заявив, что Стефан В. попал на сцену благодаря удостоверению журналиста. Задержанному будет предъявлено обвинение, его допросят как подозреваемого», — отметил представитель прокуратуры.