Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины8
- 21.01.2019, 16:11
- 1,180
«Радикальная партия» выдвинула своего кандидата.
"Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины. Такое решение принял XXII съезд партии, который прошел в понедельник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
В ходе съезда продемонстрировали видео с обращениями сторонников О.Ляшко из разных регионов. Также несколько сторонников политика, его учительница и заместитель его по фракции в Верховной Раде Андрей Лозовой выступили на съезде.