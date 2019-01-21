Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины 8 21.01.2019, 16:11

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Олег Ляшко

Фото: ТАСС

«Радикальная партия» выдвинула своего кандидата.

"Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины. Такое решение принял XXII съезд партии, который прошел в понедельник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

В ходе съезда продемонстрировали видео с обращениями сторонников О.Ляшко из разных регионов. Также несколько сторонников политика, его учительница и заместитель его по фракции в Верховной Раде Андрей Лозовой выступили на съезде.