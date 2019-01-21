ЕС расширил санкции против Сирии 21.01.2019, 19:03

В целом под штрафные меры ЕС против Сирии попали уже 270 физических и 72 юридических лица.

Совет Евросоюз расширил штрафные меры против Сирии, включив в санкционный список еще 11 крупных бизнесменов и пять компаний. Эти предприниматели и фирмы заняты в сфере строительства элитной недвижимости и реализуют различные государственные проекты,тем самым оказывая поддержку сирийскому режиму и получая от него выгоду, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном в понедельник, 21 января, передает DW.

В документе отмечается, что теперь под санкциями Евросоюза против Сирии находятся уже 270 бизнесменов и 72 юридических лица. На них распространяются визовые запреты, их имущество в ЕС заморожено.

Санкции, введенные против Сирии, включают в себя нефтяное эмбарго, ограничение на некоторые инвестиции, замораживание активов Центробанка Сирии в ЕС, а также ограничение на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для подавления внутренней оппозиции и для мониторинга и перехвата интернета и телекоммуникаций, отмечается в документе.