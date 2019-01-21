В ближайшую ночь в Беларуси похолодает до -21 градуса 21.01.2019, 19:36

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В Беларуси устанавливается морозная погода, которая сохранится на текущей неделе.

По данным синоптиков, в ближайшую ночь температура воздуха составит от -4 до -10 градусов, на севере — 11-16 мороза, а при прояснениях — до -21. В дневные часы ожидается от -2 до -7 градусов (на севере страны — от -8 до -13). Небольшой снег пройдет во вторник почти по всей Беларуси, информирует БелТА.

Ночью в среду, 23 января, прогнозируется от -6 до -13 градусов (при прояснениях — до 14-18 градусов мороза), днем — от -3 до -10. Кратковременный снег возможен лишь местами на юге страны. В четверг, 24 января, он пройдёт в Гомельской области. В этот день в ночные часы будет 8-15 градусов мороза (при прояснениях — до -21), в дневные — от -4 до -10, а местами — до -12 градусов.

В пятницу, 25 января ночью температура воздуха составит от -10 до -17 градусов (при прояснениях — до 18-21 мороза, в Брестской области — от -7 до -9 градусов), днём — от -5 до -12 градусов.

Временное потепление может произойти в выходные дни, 26-27 января.